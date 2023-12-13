【是日通勝】

農曆十一月初一

癸卯年 甲子月 乙巳日

吉時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、安床

忌：移徙、栽種、出行

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：11、24、38

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：對伴侶的要求別太苛求，應多點體諒包容。

金牛座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

雙子座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

巨蟹座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

獅子座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

處女座：財運非常好，但要懂得知足，忌貪得無厭。

天秤座：事業運好到不得了，宜抓緊時機追尋夢想。

天蠍座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

人馬座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

山羊座：長命工夫長命做，切勿為了工作賠上健康。

水瓶座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

雙魚座：事業運強，能在職場上佔先機，毋懼競爭。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）雞 正財旺

（跌）豬 惹是非

鼠：臉上保持微笑，可令別人願意親近你。

牛：運勢低迷，意外頻生，內心忐忑不安。

虎：激動沒好處，毋須因別人一句話扯火。

兔：好運急轉直下，工作上出現不少難題。

龍：被生活瑣事弄得焦頭爛額，身心疲憊。

蛇：易受環境影響，心態消極，缺乏動力。

馬：好運降臨，遇上棘手問題能一一化解。

羊：士氣強，信心足，有迎難而上的魄力。

猴：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

雞：正財運強，投資好時機，可進取一點。

狗：做事忌剛愎自用，要虛心聽別人意見。

豬：是日沖煞，需謹言慎行，以免惹是非。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年生肖開運錦囊：牛、虎、兔

牛

★太歲相破之年，宜貼身佩戴鼠形生肖飾物助旺。

★「捲舌」入主令人際關係更疲弱，宜加以化解流年三碧是非星方位。

★貴人與好運加持有利事業上揚，宜擺放紫晶再加強人緣及財運。

★家宅運受衝擊，宜為長輩裝修家居，並多作贈醫施藥或施棺善舉。

★龍年容易與伴侶關係疏離，宜努力改善溝通及培養共同興趣。

虎

★驛馬臨門宜多往外闖，大利出差、進修或拓展海外市場。

★易有意外驚嚇之象，出門除預先購買保險，也要加倍注意安全。

★精神壓力較大之年，宜多接觸大自然放鬆身心，並適合佩戴茶晶或黑曜石。

★流年有利異地情緣，惟發展亦緩慢，宜專注事業發展為佳。

★龍年之後的蛇年屬「刑太歲」，宜提早於第四季作好部署。

兔

★擺脫了「本命年」有重上軌道之象，宜放慢腳步，凡事保守為上。

★太歲相害人事關係複雜，宜貼身佩戴豬形及羊形飾物化解衝擊。

★流年未有吉星飛臨，建議將目標調低，不宜給予自己太大壓力。

★情緒起伏較大，容易精神緊張，建議佩戴或擺放白水晶穩定情緒。

★健康運頗有隱憂，宜增加保健養生開支，主動破財反可穩定運勢。