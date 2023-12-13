領展可持續未來館　認識樂齡科技　創建共融社會

【特約報道】本港人口老化問題日趨嚴重，據聯合國研究報告，預計香港人壽命可長達85.29歲，是全球排名最高！與此同時，有長者家庭的數目亦會隨之而增加，按數據所示，有長者的家庭住戶佔全港家庭住戶的比例，由2011年的28.2%，增至2021年的38.2%，不少家庭都需要面對如何適切地照顧家中長者的問題，亦因為樂齡科技及知識與日俱增，連年輕人也需要及早了解，以減輕日後成為照顧者的壓力。

樂齡科技 居家安老

領展旗下可持續發展教育及協作平台「領展可持續未來館」（未來館）於今年4月揭幕，早前推出全新主題「不同人 ‧ 一同行」，並聚焦「樂齡人生」、「健康情緒」和「多元文化」共融課題下的三個範疇。

當中「樂齡人生」部分，為了令大眾更明白長者的照顧需要，未來館特別與香港科技園公司及賽馬會「a 家」樂齡科技教育及租賃服務中心合作，設置「Peter 伯和 May 姐樂齡之家」，在這300平方呎的窩居，展示了數十種可以提升長者生活質素的產品，包括人工智能跌倒檢測儀、防跌感應椅墊及床墊、智能助行車、電動床墊、認知訓練遊戲系統、軟餐及電子寵物貓等。同場亦介紹社福機構及社會企業輔助長者生活的多種服務。另外，煤氣公司亦展出三項自行研發的智能產品，包括智慧熱水爐、智能控制器及智能煤氣錶，讓參觀者認識樂齡科技如何令長者家居變得更安全舒適。

大家可以在窩居中體驗一對銀齡夫妻，如何將樂齡科技融入日常生活中，打造安老家居，讓長者和照顧者活得更輕鬆寫意。

聆聽心聲 與情緒共處

香港近月接連發生多宗學童輕生悲劇，引起社會對精神健康的關注。根據2022年全港精神健康指數調查所示，港人的精神健康指數平均分僅47.64分，已連續五年低於52分合格水平。因此，未來館特意為喜怒哀樂等七大情緒設置了不同顏色桶，大眾可自省當時的心情，然後把小球放入對應的顏色桶內，即場就自己當天的情緒投票，希望大家藉?這個小練習，學習留意個人情緒變化，照顧自己的情緒，達致精神健康，這才有能力照顧別人。

未來館亦設有名為「借用你的耳朵」電話亭，大家可以透過聽筒，收聽不同真人真事的心聲。電話亭背後展示了香港社區內不同的情緒支援渠道。若想有渠道傾訴心事，可以透過電話亭旁邊的話筒造型鏡子，鏡面貼上美國心理學家馬歇爾羅森堡提供的溝通貼士，鼓勵大家開口訴說心事。除了找人傾訴，亦可以參與館內的互動遊戲「奔走吧！安多酚！」，只要跟?畫面的主角在限時內做運動，便可即時提升快樂水平，同時學會保持情緒健康的五大元素，也適合小朋友一邊放電，一邊與父母學習管理情緒。

擁抱多元 開心共融

香港是一個多元社會，儘管膚色、背景、文化和生活習慣存在差異，但同樣可以擁有共同經歷和喜好，只要願意了解和相處，便會發現其實大家的分別不會很大；小朋友更應從小擁抱多元文化，融入世界，學懂愛與包融。未來館設有不同互動裝置，加深大眾對社會共融的認識，大家可以沉浸在270度繽紛空間內，神奇彩色粒子會為各位塑造出獨一無二的人形投影，當與身邊朋友互動時，這些粒子會變出色彩繽紛的光影奇遇。另一互動遊戲「大同海世界」，讓大家化身為一尾尾自身獨家設計的小魚，在大海中暢泳，並結識象徵12種不同族群的魚兒，認識和學習他們的獨特文化。未來館在周末及假期更會舉辦多場免費工作坊，讓大家邊玩邊學共融。

未來館在眾多商業夥伴、社福機構及社會企業的協作下，獲得公眾一致好評，自2023年4月23日開幕以來，已有逾15萬人次到場參觀。領展指出，期望新一輪推廣社會共融的努力，有助於社區中營造更包容的文化，與各界共建更可持續的未來。

領展可持續未來館

地址：樂富商場A區3樓(九龍橫頭磡聯合道198號)

開放時間：星期一至日上午11時至下午7時30分(最後入場時間下午7時)