爆婚變後吳奇隆7字吐心聲　劉詩詩被刪戲惹公憤

台灣藝人吳奇隆與內地女星劉詩詩結婚多年，二人婚後生下兒子「步步」，一家三口相當幸福。不過二人時不時都傳出婚變謠言，近日更有指他們隨時會官宣離婚，因而引起熱議。之前吳奇隆於綜藝節目《舌尖上的鄉村》上罕見提及對生活及家庭想法，他指自己於外面闖蕩多了，自然就會知道誰是重要的、誰是最後能夠留在身邊、誰是會默默陪在你身邊的，並希望自己能花更多時間與精力在家人身上。

日前，吳奇隆於社交平台晒出出門打高爾夫球的自拍照，穿着白色衫、頭戴CAP帽的他，於球場草坪上拍照，相當閑適，心情似乎相當不錯的他更與昆蟲嬉戲，還拿手機拍下「新朋友」的身影寫下7字笑稱：「打小白，遇小可愛。」看來心情沒有受到婚變傳聞影響。

此外，劉詩詩現時亦正為她擔演、熱播中的新劇《一念關山》宣傳，此劇播出後粉絲列舉劇組多宗罪，包括劉詩詩打戲被消失、大量戲份遭刪改等。此片是劉詩詩暌違6年的古裝新作，從開拍就備受關注，網民爆出此劇其實有兩套劇本，劉詩詩的動作替身被打格是因為她本人跟替身都拍了一次，但剪出來的劇情跟劉詩詩拍的不同，所以將替身打格處理，亦因而讓觀眾誤以為劉詩詩使用替身卻刻意隱瞞。劉詩詩本人有強烈要求用原音，卻被劇組拒絕。第三是製作公司為了力捧男主角劉宇寧，刪改其他人戲份，加上日前有網民爆料，劉詩詩熬夜拍攝的一場連殺47人的精彩打戲，正片卻全被「一剪沒」，直接被改成劉宇寧英雄救美，讓劉詩詩粉絲大為不滿。