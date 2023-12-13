史上最昂貴名人婚禮　Kim嫁得豪過湯告魯斯

歐美紅星出名搵得多，衣食住行通通都要豪，有好多明星更一擲千金來搞超豪婚禮，其中向來勁吸金的美國真人騷女王Kim Kardashian於2011年與NBA球星堪富利斯（Kris Humphries）加州Montecito舉行的大型婚禮，就共使了1,000萬美元（約7,790萬港元），最搶眼絕對是新娘子Kim佈滿名貴水間的婚紗，據知單是她的婚戒就已總值200萬美元（約1,558萬港元），成為明星之中最昂貴的婚禮。不過2人的婚姻僅維持72日就離婚。雖然花了幾千萬搞個婚禮最終都係離婚收場，但由於當時婚禮的照片版權賣給多份雜誌，結果反令Kim有錢賺！

Kim豪搞婚禮，相反當時墨西哥女星莎瑪希爾（Salma Hayek）與10億商人老公Francois Henri Pinault於2009年的婚禮卻勁慳，據知整個婚禮僅花了350萬美元（約2,727萬港元）！她們卻舉行了兩個婚禮，2人率先於巴黎大會堂舉行的細規模婚禮，之後她們再在意大利威尼斯一歌劇院舉行另一個較大型的婚禮，並邀請到U2主音Bono獻sing。

此外，前披頭四（The Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）雖然身家估計高達12億美元（約935億港元），但他2002年與第2任妻子希芙繆絲（Heather Mills）的婚禮卻出奇地平！據知整個婚禮成本僅高達300萬美元（約2,337萬港元），他們選擇在愛爾蘭一小型教堂舉行印度式婚禮，並僅邀請300名人士出席。

至於荷里活影壇「一哥」湯告魯斯（Tom Cruise）2006年與影星姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）在意大利古堡舉行的婚禮亦好便宜，僅花費300萬美元（約2,337萬港元），他們廣邀荷里活名人紅星老友出席。雖然對於「靚佬湯」來說個婚禮唔算貴，但婚禮現場除了發放煙花之外，亦邀請意大利失明男高音Andrea Bocelli於婚禮上獻唱。

除了歌影視紅星的婚禮超豪之外，英國王室成員的婚禮的成本亦相當之驚人，其中英王查理斯和戴安娜王妃（Princess Diana）的80年代世紀大婚就據知花了共4,800萬美元（約4億港元）。多年後，他們的二王子哈利王子（Prince Harry）的婚禮成本亦高達4,280萬美元（約3.3億港元），認真誇張！