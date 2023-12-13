娛圈單打︱盛傳狼瘡折磨　終於香消玉殞

天妒紅顏！大家熟悉的「海味」周海媚驚傳死訊，終年57歲。消息最先由內地傳出，指她紅斑狼瘡復發，又與外界失聯，入院後病逝。其後有內地記者和編劇出面闢謠，指海味只是病倒入院，但陷入昏迷。總之眾說紛紜，其工作室一直不表態，令人相當擔心，最終還是傳來噩耗！

外傳海味患紅斑狼瘡已有很多年，但她一直否認，只說自己有血小板過低情況，曾經暈倒街頭。香港導演陳勳奇本來指海味尚在人世，令人稍稍寬心，可惜還是一語成讖。

說起這位TVB一代花旦，經典作可謂多不勝數，包括與黎明擦出愛火的《回到未嫁時》，被譽為最美周芷若的《倚天屠龍記》，還有女鬼小芙蓉《大鬧廣昌隆》。她的招牌電眼和嫵媚笑容，令人着迷。

很可惜，美女情路不一定順遂，2003年，海味在內地拍劇，邂逅較她年輕的建築師男友，彼此一見鍾情，一拍便拍了逾十年的拖，最終因為海味不婚不育而分手。她曾透露沒有結婚計劃，又指本身患有血小板過低，生育可能有生命危險。

有醫生就指出，血小板低下是紅斑性狼瘡患者中，最令人擔憂的症狀之一，隨時會令身體器官出血，危及生命。剛度過57歲生日的海味，數日前才拍片感謝粉絲祝福，又祝願大家健康、平安、喜樂，表面並無異樣，相信當時已被病魔折磨。蹊蹺的是，上月原本有份演出內地一個大騷，詎料綵排時突然情緒失控，又忽然失場，最終被飛，完全不似她一貫的專業作風。姑勿論如何，沒有一個香港觀眾會捨得她離開，在此祝福她在天之靈，離苦得樂！