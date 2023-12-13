東方日報C2：周海媚病逝　終年57歲

女星周海媚昨晚泣告離世，終年57歲！其工作室於昨晚9時多發文，指海味因病醫治無效，於本月11日撒手塵寰，消息一出震驚兩岸三地！有指海味前日因血小板問題在北京家中暈倒昏迷，送院後經過幾小時搶救後，一度脫離危險期，可惜最終返魂乏術！

憑劇集《倚天屠龍記》飾演「周芷若」及《大鬧廣昌隆》的「小芙蓉」紅遍兩岸三地的周海媚（海味），近年長駐內地淡出幕前，前晚有網民在社交網爆料她離世噩耗，消息一度登上熱搜。有內媒隨即聯絡海味的工作人員，惟對方一聽到問題便掛斷電話，另外工作人員聽到藝人名字後，就以「在應酬」為由直接掛線，然而求證海味的友人，得知雙方前天還有聯絡，當時還未察覺對方有任何異樣，故不相信此消息，該友人及後致電海味本人，卻未能接通，令一眾粉絲焦急非常，紛紛急哭喊道：「姊姊，快出來闢謠！」事件成全城熱話。

母親：家人以你為榮

不過，由於海味有更新在雪中與狗狗玩耍的影片，於本月6日也曾上載慶生相，故網民均認為只是誤傳死訊。加上導演陳勳奇昨午曾一度否認海味死訊，並表示她正於醫院接受治療，而海味的好友田啟文亦指：「周海媚正在北京一家醫院治療，她長期受紅斑狼瘡困擾。」令一眾粉絲安心了約9個小時，可惜晚上9時許，海味的工作室終於交待海味的死訊：「我們沉痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」同時海味的母親代表全家人發文：「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮！」該貼文附上一張海味生前近照，相中的她手執向日葵，對鏡頭微笑，網友慨嘆天妒紅顏，令人唏噓。於公布海味死訊十多分鐘後，工作室引來10多萬粉絲留言，紛紛表示難以置信：「不是說沒問題嗎？」、「懷念心目中最美的周芷若。」

《大鬧廣昌隆》成經典

有指海味前日因血小板問題於北京順義家中暈倒，一度昏迷，工作人員即急急將她送院，經幾小時搶救後一度脫離危險期，亦有屋苑保安證實曾有救護車前來救人。其實海味於離世前2個月仍在工作，於10月底時曾獲邀出席內地綜藝節目《2023大灣區音樂匯》，惟官宣後，她卻未見現身出席活動，有自稱工作人員發文，指開騷前一日海味因工作人員扶落台時，接觸到其手臂位置，結果令她情緒失控大發脾氣，翌日更一度缺席總綵排，當時有傳她不願起床，最後遲到兩小時才現身，主辦單位一怒之下，臨時抽起她所有宣傳海報，並通知她毋須出席，有傳事件後她被內地電視台封殺。不過幾日後，她如常出席晚宴活動，11月亦有工作公開露面。

近年海味雖鮮有於幕前出現，但仍舊透過社交網與粉絲互動，分享寵物、做菜、旅遊等生活日常，有指她曾於1998年遭紅斑狼瘡症折磨多年，更一度被迫停工休養，幾乎絕迹香港娛樂圈，不過及後卻遭她否認：「謝謝，我沒有病，請別相信謠言。」

周海媚於1985年參選香港小姐競選而開始其演藝事業，簽了為無綫旗下藝人的她，甫出道便參與台慶劇《楊家將》，八、九十年代，海味參與多套劇集演出，當中較為人熟悉的包括《流氓大亨》、《義不容情》、《笑傲在明天》、《今生無悔》、《大鬧廣昌隆》等。她拍畢無綫劇集《天地豪情》後約滿；同年主演了亞視播出的劇集《縱橫四海》、《影城大亨》。2014年參演的《武媚娘傳奇》於內地播出，她在劇中飾演的楊淑妃備受好評，人氣再度攀升，更被封為「凍齡女神」，翌年她成立其工作室，近年主要於內地發展。

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