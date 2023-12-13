台慶劇上演極速求婚　高鈞賢獲封一分鐘先生

藝人高鈞賢與李施嬅於台慶劇《新聞女王》演情侶，日前二人上演一場不到一分鐘的求婚戲碼，講述高鈞賢欲於親友見證下，拿著鮮花向施嬅發表愛的宣言兼準備下跪求婚，沒料施嬅甫抵家便趕時間出門口，更行色快快表示：「喂喂喂，你要講幾耐？」令高鈞賢不懂反應，此時的施嬅再追問高鈞賢能否幫忙call車，結果二人便邊call車邊「完成」未完成的求婚儀式，施嬅更爽快地答應兼送吻，並著現場各人繼續Enjoy，場面搞笑，網民亦大讚場口創意無限，直指沒想過求婚可如此「沒有儀式感」，還大讚「編劇絕了」：「呢段好可愛好sweet」、「有效率，邊求婚邊叫車」、「呢幕求婚好笑之餘，亦凸顯咗好多細節同人物性格」。

於劇中對女友百般遷就的高鈞賢，乃繼《白色強人II》後再度吸獲大量好評，網民齊封他為絕種好男人，有網友更搞笑指他是「一分鐘先生」，高鈞賢受訪時透露該場戲份拍攝時間緊迫，故戲內戲外都很趕：「因為個景有限時，我哋嗰日要好快咁拍好多嘢，呢幕差不多全部鏡頭都係一Take過。」更指「拋棄」鮮花動作是自己設計：「咁樣好似搞笑啲，好似為咗成就女友，成家人都好忙咁。」