ERROR成軍5周年慰粉絲　下年轉攻Fashion界？

組合ERROR昨晚（12日）到黃埔出席成軍5周年粉絲聚會，4子與兩場合共近500名粉絲在樂園內大玩機動遊戲，又親自下廚整熱狗、煎奄列及爆谷等給粉絲品嘗，期間成員郭嘉駿（193）更用口餵梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）食爆谷，但事後他又笑言：「好惡心！」

ERROR透露早上10時許便到現場綵排，一直玩到晚上，所以4子都一臉疲倦，問到為何選在樂園與粉絲聚會，肥仔表示：「MIRROR都有去樂園同粉絲聚會，我哋都應該有個樂園㗎嘛，但此樂園不同彼樂園，一個喺香港，一個喺美國，我哋嚟到美國聽落都勁啲，最主要係同粉絲互動。」193表示小時候住附近，所以經常到該樂園遊玩，問他是否會約女生一齊玩？他笑言：「唔係呀，約女仔仲嚟樂園玩？去其他地方啦！」轉眼間成軍5年，肥仔表示這期間學懂得多，嘗試了很多第一次，成就解鎖算是順風順水。

至於ERROR新一年有甚麼新目標？阿Dee笑言：「因為我哋想接多啲fashion嘢，所以新一年唔講太多排泄物，講太多就接唔到。」其次是希望接更多商場騷及直播節目，同時希望投放更多時間在音樂上，做出更多成績。