英國藝術家超現實創作　平凡日常添樂趣

晾衣服是每個家庭的日常家務，亦有不少人會對此感到煩厭，但偏偏英國有一位藝術家，利用其想像力和詼諧感，把平凡的晾曬衣服，拼凑成不同幽默圖案，並形容自己的風格為「家庭超現實主義」，她善用各種布料和物件，創作成有趣的視覺圖像，令她在社交平台上坐擁數十萬追蹤者。

現居於英國倫敦的藝術家Helga Stentzel，曾於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院，取得平面設計和廣告學士學位，亦曾擔任廣告藝術指導職務，讓她對品牌行銷和策略更有深入認識。 Stentzel善於觀察日常家品的細節，並發揮其天馬行空的想像力和幽默感，將各種事物串連成充滿詼諧感的作品，並自創「家庭超現實主義」詞語形容其創作風格。

Stentzel的作品涉及多種媒介，包括攝影、動畫和平面設計等，當中以晾衣系列作品最為著名，例如在晾衣繩上的衣服，都可以變成在草原上奔馳的牛隻。她最新發布的作品中，同樣利用七彩晾衣夾和純白色衣服，塑造成一匹獨角獸，構圖簡單卻充滿感染力。此外，她的作品中不乏食物的蹤影，名為《麵包犬》的作品中，她利用大小不一的麵包片，組成一隻可愛小狗，亦憑着其創意和一雙巧手下，把紫色的葡萄變成小熊軟糖，趣味十足。