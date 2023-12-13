楊丞琳「河南」風波燒埋李榮浩祖籍　內地籲藝人要有自覺

台灣歌手楊丞琳9日喺河南鄭州舉行巡唱，末料就因為喺台上開玩笑指「河南人愛騙人」，被網友群起圍攻，事件愈鬧愈大，更有相關執法部門介入調查。國台辦今日（13日）上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮回答記者提問。有記者提到楊丞琳今次「河南」風波，發問國台辦如何評論，朱鳳蓮表示：「我們積極支持兩岸文化交流合作，並歡迎台灣演藝人員來大陸發展。 希望台灣演藝人員自覺弘揚行風藝德，建立良好社會形象。」

事件同時波及到佢老公李榮浩都被燒埋一份，唔止有網友嗌佢：「好好管一下老婆！」如今甚至連李榮浩嘅祖籍係安徽省蚌埠市，都比人公開晒出嚟。

楊丞琳近日因一句「河南人愛騙人」，連日都登上內地網熱搜之餘，老公李榮浩亦因歌曲《烏梅子醬》，齊齊登熱搜。而自從楊丞琳發生咗失言風波後，未知李榮浩係因為忙準備巡唱，抑或係避風頭，其社交網更係從12月9日起至今都未更新過，雖然李榮浩可以話係一直保持低調，不過仍然有唔少網友將怒火轉燒李榮浩，留言怒斥：「好好管一下老婆！」、「楊丞琳怎麼這樣，一定是李榮浩說的，大家連李榮浩一起罵，謝謝！」、「李榮浩你身為楊丞琳的老公能置身事外嗎？」；但都有唔少理智網友認為：「關李榮浩甚麼事？」、「李榮浩啥也沒幹呀？」