周海媚離世︱范冰冰被前輩專業能力折服　翁虹揭租客關係

有「最美周芷若」之稱嘅藝人周海媚驟逝，中港台大批影迷仍未能接受噩耗，當中曾同周海媚合作熱爆劇集《武媚娘傳奇》嘅內地女星范冰冰，昨晚（12日）悲痛發文，回憶與周海媚合作嘅珍貴時光：「十年前，與海媚姐一同合作《武媚娘傳奇》的回憶仍歷歷在目，在一起經歷了229天的拍攝與相處，被她極高的職業素養和專業能力折服。剛剛看到新聞消息的那一刻，對於她的突然離世…深感惋惜！海媚姐，一路走好！」

同劇嘅李治廷坦言得悉噩耗感震驚：「還記得當年我們在香港一起宣傳，聊天。您的開朗和帶給身邊人的溫暖我一直記在心裏。謝謝您帶給我們這麽多角色，回憶和快樂。一路走好海媚姐。」

李若彤亦於社交網嘆息︰「聽到這個消息非常震驚和難過，十月底我們還有在工作中碰面，沒想到成了最後一次相見。我的老朋友一路走好，願天堂沒有病痛。」

翁虹表示雖然未曾與周海媚合作過，但二人曾係租客關係：「早年在香港的時候她曾經租賃過我一個房子，跟我家人還有過交集真的好惋惜好難過！你留給家人粉絲朋友們那麽多的優秀作品，音容笑貌都會永遠被記住！願天堂沒有病痛在另外一個世界裏得到安息和安寧，願你的家人們節哀。」

周海媚於2019年上映嘅動作喜劇片《素人特攻》中同台灣藝人王大陸扮演母子，王大陸得知噩耗後於分享與周海媚劇照留言：「謝謝妳為華語影視帶來的精彩，而我們也永遠在作品中仰望着，永遠的女神，一路走好！願妳在另一個世界繼續快樂，沒有病痛。」

另外，與周海媚曾合作《義不容情》以兄妹相稱的溫兆倫，亦在社交網發文：「很難過，真的很難過！」而方中信、張兆輝、曾華倩、陳法蓉、江美儀、辛曉琪等均有發文致哀。