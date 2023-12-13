【簡潔生活學】家居慳位也要顧及安全

某一天，同事A跟我閒聊，問道：如果人與人之間是有磁場，應該是「物以類聚」，那麼她是不是屬於蠢或者「騎呢」？否則，身邊的朋友不會經常做出「匪夷所思」的事情。

我實在好奇，便問她發生甚麼事？A說，她朋友U最近搬新屋，正苦惱怎樣擺放傢俬可以慳位，希望用盡屋內空間。A已提醒U即使要慳位，位置最好預鬆一點，差半分就是差半分，到時放不下，即使可以退回也浪費時間同精神。

U跟她說已經再三確認高度，還有半分空間。當A知道雪櫃送達後便私訊關心一下，U回覆一切順利，還WTS她一張照片。

A說當她看到照片，口裏不禁衝出「OMG」三字。原來照片中是一部高身雪櫃放在洗衣機上面，雖然中間有個鐵架載着，但以安全度來說，絕對不合格。

A續說，她當日問U為甚麼這樣擺放？十分危險的。U說因為廚房空間不夠，只可以這樣放。A便提出幾個問題：首先，所有大型電器都應該平放在地上或平台上，即使洗衣機放地下，在運作時也會產生震動，對放上面的雪櫃也會有影響；其次，雪櫃的頂天花高度，一般人都不輕易拿取食物，除非每次擔櫈仔或爬梯。第三，放雪櫃跟洗衣機的位置，阻塞了使用鋅盆的通道，後來再三勸導，U說會重新考慮擺放位置。

香港地方狹窄，為慳位方法層出不窮，窗台變書枱或睡床；最常見是微波爐放雪櫃頂，但若位置高過視線，取食物時拿不穩，便隨時會打翻燙傷。

在整理收納理論中，有一套收納準則，除了按使用頻率、動線等等來決定擺放位置，也要考慮「安全度」，例如衣櫃頂不要放太重太大件物件，否則失手便會砸倒。

當然，每個人的居住環境不同，需因應習慣或實際情況而定，但想住得舒適，首要還是安全第一。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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