Lisa返泰心情靚！BLACK PINK巡演收入破11億元冠絕韓星

美國娛樂雜誌Billboard近日公開演唱會收入排行榜Boxscore的2023年全年數據，今年在亞洲及歐美多個國家舉行共40場巡迴演出的韓國人氣女團BLACK PINK的演唱會收益達1.48億美元（約11.56億港元），是今年演唱會收益最多的韓星。

至於天團防彈少年團（BTS）成員SUGA今年首次以個人身份展開世界巡唱，在美國、印尼、日本、泰國、新加坡及韓國舉行共28場演唱會，吸金達5,700萬美元（約4.45億港元），在2023年韓星演唱會收益排行榜排第2位，第3位是人氣女團TWICE，她們今年的巡演收益達5,400萬美元（約4.2億港元）。

而BTS的同門男團TOMORROW X TOGETHER與Seventeen的演唱會收益分別為4,700萬美元（約3.67億港元）及4,300萬美元（約3.35億港元），登上排行榜的第4及第5位，ENHYPEN、Stray Kids、ATEEZ、LE SSERAFIM及NCT Dream則依次排第6至第10位。

另外，BLACK PINK的泰籍成員Lisa今早（13日）現身韓國仁川國際機場，出發往泰國出席時裝品牌活動，今次是她與YG事務所續約後首次公開露面，身穿運動服的她向記者揮手及擺心形手勢，心情靚爆。至於Jennie為手袋品牌拍攝的寫真近日公開，寫真以假期為主題，穿上吊帶裙的Jennie和多隻狗仔影相，十分可愛。