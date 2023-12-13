概念建築Rainbow House　荒漠中的彩虹

飛沙走石、乾旱缺水、日夜溫差大……沙漠一向不宜居住，但這世界總有人嘗試開發各種可能性，像今次介紹的概念建築，無不以沙漠為建築物選址，當中又以Rainbow House最吸睛，給這片不毛之地帶來一道人造彩虹，說不定能令杳無人煙的沙漠變成度假好去處。

「C」形木紋別墅

Rainbow House是設計工作室Studio EDRISI的傑作，構思於伊朗盧特沙漠（Dasht-e Lut）興建的一幢豪華別墅。該處有壯觀的雅丹地貌群（Yardang Landforms），遍布平行刻紋的岩石，能從其表面看到風的痕迹，因而被列為世界遺產。

Rainbow House採用典型的密斯-凡德羅建築風格（Mies van der Rohe architecture style），「C」字形木製結構搭配三面落地玻璃，造型簡潔，表面的棕色條紋木板則與雅丹地貌相呼應[HC1] 。

人造沙漠彩虹

雨後彩虹在荒漠中甚為罕見，更何況盧特沙漠是全球最乾燥之處，但設計師運用自己的創意，以Rainbow House點綴這片乾旱之地。從預想圖可見，Rainbow House有一側玻璃和木材呈現紅、黃、藍、紫的漸變效果，顏色猶如彩虹，在一片黃沙中，特別搶眼，在陽光照耀下，表面像一層光澤籠罩，更顯瑰麗。另外，半邊有色玻璃可帶出濾鏡效果，讓屋內的人看到幻彩似的晴空。

由於別墅的格局方正，樓底又高，配合大面積的落地玻璃窗，令室內空間顯得寬敞，視野又開揚，加上客廳、飯廳、睡房等生活區一應俱全，絕對可成為一個舒適安樂窩。