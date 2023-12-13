區瑞強開「私房演唱會」　吳大強伍仲衡任嘉賓助陣

「民歌王子」區瑞強（Albert)將於本月26日假香港文化中心舉辦演唱會，屆時音樂人伍仲衡和吳大強將以嘉賓身分參與演唱會。今日（13日）Albert 、伍仲衡和吳大強出席演唱會綵排，三人是首次合作，Albert更指今次演唱會是特意邀請二人做嘉賓：「我哋演唱會有一Part係懷舊金曲，到時一定要有伍仲衡彈鋼琴，我同阿Bill（吳大強）合唱，我哋好有緣分。」

Albert稱當日演唱會為「私房演唱會」，會以全英文歌為主，直言文化中心非常難預約：「呢啲場地要一年前開始Book，但都唔一定有，因為佢哋有規限，有分優先次序，我哋呢啲係最後，咁佢大半年前就畀到個期我，咁岩又係Boxing Day嗰日。」指當日演唱會是以抒情音樂為主，希望留港過聖誕節的人可以在一個很舒服的環境欣賞音樂。吳大強亦透露早前亦受邀與一名外國歌手一同在文化中心合唱兩首歌，謂場地十分特別：「個場真係同其他唔同，佢前後都有觀眾，唱嘅時候要控制店樣望向觀眾。」Albert更指因場地特別，有些票定價可以很低，不同經濟能力的普羅大眾都能負擔。

三人對英文歌都有特別情懷，Albert指當初他是透過聽英文歌學習英文：「我中學讀書一般，係直至出嚟唱歌，佢哋要求要唱英文歌，講嘢都要用英文。」而吳大強亦在旁認同指唱英文歌好有難度，需要時間去沉澱才能唱出感覺。Albert隨後問大強他唱英文歌時，年輕一輩識唔識聽？大強說：「都識，就算唔識但佢哋會覺得個旋律好好聽，證明音樂係無分國界。」伍仲衡則謂香港音樂十分受西方文化影響，認為音樂無分新舊，只有好懷，故Albert強調要「靚歌保育」，認為歌曲沒人介紹，越來越少人唱，遲早有一日會被遺忘，甚至消失在地球上。