游嘉欣傅嘉莉爭「飛躍」　先禮後兵互笠高帽

傅嘉莉（Kelly)與游嘉欣（游游）在黃埔出席聖誕活動，講到聖誕節兩人不約而同指相信要拍劇工作中渡過。Kelly正忙於拍攝《反黑英雄》與《法證先鋒6 倖存者的救贖》，過去幾年聖誕也是拍劇中渡過，對於今年在台慶頒獎典禮能獲得「最佳女配角」與「飛躍進步女藝員」獎項提名。

已經是最好的聖誕禮物。入行20年包括做模特兒的她笑說：「今年係第一次題名「女飛躍」，見到網民都話你呢個歲數，入行咁耐先嚟提名，奈何細個嘅時候飛唔起，唔緊要，有心唔怕遲，都希望今年會攞獎。」

講到Kelly的最大對手之一就在身邊的游游？Kelly笑說：「係呀，我都有睇佢嘅劇，絕對係勁敵。」講到除了游游「女配角」的強敵還有何依婷？Kelly續說：「我自己都係《新聞女王》迷，每一集都煲晒，同埋都希望明年可以拍到一套女性題材嘅劇集，亦都睇好何依婷同高海寧，佢哋嘅角色都好大挑戰、好好睇。」

游游在今年台慶頒獎禮提名更加多，包括挑戰「最佳女主角」，她則笑說：「咦，唔好講啦，未係時候，可能日後想攞，但係一定唔係依家。」又指不會覺得自己是陪跑，因有提名已經很開心。講到「最具潛質新人獎」亦有勁敵炎明熹？她說：「佢唱《新聞女王》首歌真係好好聽，無論輸畀邊個都心服口服，因為要真係有本事先可以有提名。」

游游被問到聖誕節是否約會了男朋友？她說：「男朋友都唔知喺邊度彈出嚟，亦冇男仔約，如果真係有假放會同中學同學出去食聖誕大餐。」講到衝破「A0女神」，她笑謂人生總會有零的突破時候，但不知何事，要睇緣份，對放聖誕節是最容易表白拍拖，她笑說：「可能失敗呢，同埋都唔會主動表白。」