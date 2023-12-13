張敬軒發文跪求門票　網民︰你依家知你啲飛幾難買未？

歌手張敬軒澳門13場演唱會舉行在即，軒仔每次開騷都一票難求，即使開足多場亦未能滿足歌迷，而且就連軒仔自己亦都無飛在手。在無計可施下，軒仔昨晚凌晨在社交平台撰文，跪求自己的演唱會飛，更因此遭到網民嘲諷。

軒仔留言：「我聽日要到澳門綵排，今晚呢個鐘數排完舞仲要做緊『分飛燕』，又想照顧好啲朋友，又覺得自己應該落手去處理，點知自己金魚記憶轉個頭就唔記得咗幫人落少咗飛，實在走投無路出此下策，跪求12月16號$1,680門票，10張，12月31號$1,680門票四張。」軒仔更表示：「如果冇會斷六親，但只限正價另加手續費購買，有冇人可以幫幫我。」軒仔更特別標註「有門票邊個想做咖哩」。

原來軒仔是搞錯了軒媽的訂飛數目，所以要臨急補鑊，又不惜公開軒媽的語音留言：「我幫人哋買嗰啲演唱會飛，到而家都未攞到手呀！咁嗰啲人好急呀，我要去澳門派啲飛畀佢地呀，有啲成都呀，有啲重慶呀，飛嚟（澳門）呀，嗰啲細路仔細路女個個都喺度讀大學，請晒假，同埋租晒酒店呀，所以我一定要過去攞飛畀佢地。」

不過軒仔一出聲，自然有歌迷願意割愛，有網友分享網上放飛谷的網站給軒仔，有人搞笑叫軒仔在會場加多十張櫈就可以招呼一眾親朋。有網民則嘲諷他「史上首位藝人公開求番自己演唱會啲飛～」、「你都有今日」，因為平時是歌迷留言求飛，今次就「風水輪流轉」，輪到軒仔一嘗撲飛滋味。