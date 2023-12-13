i5 M60 xDrive真車實測　延續傳奇

新輸港的 i5 共提供3個版本，包括「一換一」售價港幣$100萬有找的高性能i5 M60 xDrive。(胡振文攝)

進化至第8代的BMW 5系房車，以車載第5代BMW eDrive技術的純電動i5延續傳奇，新輸港的 i5 共提供3個版本，包括「一換一」售價港幣$100萬有找的高性能i5 M60 xDrive，配備前後軸電馬達及 M電能四輪驅動系統，最大馬力601hp，820Nm最大扭力，可於Sport模式時啟用M Sport Boost 或M Launch Control 功能時達到，想知更多詳情就睇片啦！

規格表

車型：4門5座位房車

電池：81.2kWh高壓電池

最大馬力：601hp

最大扭力：820Nm

傳動：單速自動波

驅動：前及後軸馬達、四輪驅動

0~100km/h：3.8秒

最高續航力：455 - 516 km（WLTP）

綜合能耗：18.2-20.6kWh/100km（WLTP）

充電時間：205kW DC充電(10-80%) 約30分鐘；22kW AC充電(0-100%)約4.25小時

車身體積：5,060×1,900×1,505mm(長×闊×高)