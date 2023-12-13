反應夠肉緊　爽到全身震

好多AV女優嘅床上反應唔夠肉緊，令人睇得相當無癮！但係「絕頂系列」就唔同，所謂絕頂即係性高潮嘅意思，當中嘅女優因為受到快感衝擊，而出現強烈嘅高潮反應，甚至爆發潮吹，爽到全身震呀！

驚呼狂叫

喺S1出品嘅《愛神覺醒一生中最大的痙攣》入面，村上悠華呢位年方20歲嘅青春玉女認真秀色可餐，搞到班男優都流晒口水，所以今次難得同佢作合拍AV，梗係要出盡渾身解數，令阿妹高潮迭起喇！男優先為悠華嚟個柔情前戲，將佢嘅官感神經喚醒，然後再嚟個震蛋刺激，好快就令華妹進入慾火高漲嘅狀態，此時再直搗黃龍，搞到悠華驚呼狂叫，爽到拗晒腰兼全身都震晒，最後仲山洪暴發，成地濕晒！

禁慾大解放

同樣由S1推出嘅《現役女子大生之60日間初禁欲》當中，結月莉亞呢位現役女子大學生青春嫩口，本身就已經處於敏感度相當高嘅狀態，不過廠方仲嫌唔夠，強迫莉亞進行一段為期60日嘅禁慾令！之後莉亞到達片場拍AV嘅時候，一見到雄赳赳嘅男優就慾火焚身，由溫柔少女變成飢渴癡女，捉住男優又攬又錫，更要求對方出盡全力滿足佢！而喺敏感度激增嘅狀態之下，莉亞喺床戰中飽受強烈快感衝擊，爽到瘋狂大叫兼爆發出潮吹！

逐步登頂

片廠Ideapocket製作嘅《將鈴乃宇都帶入未知的絕頂世界》，講述鈴乃宇都呢位嫩口美少女今次喺廠嘅悉心安排之下，讓佢體驗到前所未有嘅高潮世界。由於知道宇都心情相當緊張，所以AV廠就特別吩咐男優一步一步嚟，先用帶有催情效果嘅精油為阿妹按摩全身，令佢身心放鬆之後，男優再施以指技刺激，時機成熟就移船就磡，成功令宇都享受到前所未有嘅快感，高潮一浪接一浪！

簡評

睇咗AV咁多年，發覺真係有好多女優只得個殼，上到床反應似死魚，睇落真係好無癮！唔似今日為大家介紹嘅「絕頂系列」咁，個個女優都畀男優搞到高潮迭起，興奮到痙攣呀！喺3部作品當中，本仙最鍾意村上悠華主演嘅《愛神覺醒一生中最大的痙攣》，因為悠華嫩口又好波，喺床戰時露出嘅肉緊表情同叫聲都特別可愛，而喺男優嘅猛攻之下，佢除咗高聲大叫，仲出現江河缺堤，令觀眾嘅視覺同聽覺刺激都夠晒強烈！