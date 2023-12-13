Me＆烈日下拍MV熱到爆汗　譚旻萱：草地跳舞好高難度

由「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）、「籃球女神」譚旻萱（Mandy）和「長腿師妹」連家穎（Vian）組成的女團Me&，首支派台歌《Eye to Eye》在韓國拍攝的MV，火速登上音樂熱搜榜。早前她們在港拍攝跳舞版MV，在一片大草地上取景，穿梭在粉紅色巨型道具中又唱又跳，加上8位女Dancers，充滿青春活力氣息。

拍攝當日烈日當空，穿上毛衣的她們，熱到爆汗，接近10個小時，晒到臉蛋紅卜卜。Mandy與Feanna對望互相大汗疊細汗的樣子，還打趣Feanna好像被丟入叢林5日才尋回一樣，Feanna表示：「我哋個個着冷衫，個太陽真係勁得滯，就算我搽防曬都好，件衫穿窿嘅位置都曬黑晒，我哋畀紫外光浸透住，不過都好開心，好好玩，希望皮膚快啲退色復原。」Mandy亦稱：「唔只太陽光，加埋打燈，好似幾個太陽照住我哋。」Vian就表示：「好開心重回呢個宿營地方，以前同朋友嚟過跳舞，今次係嚟拍我哋出道歌Dance Version，對我嚟講係好深刻經驗，好開心。」貪玩的她還在休息室的黑板上寫下「到此一遊」，被取笑「Y2MK」。

第一次拍Dance Version，她們表示不習慣不望鏡頭，開始時有點緊張，後來才掌握到表情到位。拍攝接近尾聲時，她們搞笑地將周杰倫的《說好的幸福呢》改成《說好的收工呢》。Feanna直言：「拍到有段時間我哋都好崩潰，所以就唱『怎麼了，我累了，說好的收工呢？』」場面非常搞笑！

經常自拍跳舞片的Vian，自言平時一個人跳，今次有兩位隊友及8位Dancers一齊跳，多人陪感覺好開心。「最難忘係我曬到皮膚敏感，Feanna就曬到一撻撻，Mandy都不停出汗，雖然好辛苦，但我哋互相支持，好開心。」Mandy表示最大難度是在草地跳舞：「草地跳舞同喺排舞室跳舞好唔同，草地好多時有坑，係陷阱，踩到會跣腳失平衡，但又要保持個樣望鏡頭笑。」Feanna說：「另一個挑戰係對鞋，我第一次著有踭嘅鞋跳舞，加上我隻腳好細，成日企唔穩。」Mandy就無奈笑說：「我就相反，超大腳，通常對鞋都爭少少，夾到隻腳好痛。」最後能夠順利完成，忍不住要給掌聲讚自己。