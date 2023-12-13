陳蕊蕊泰國舉行婚禮　不知老公身家：我唔使佢養

藝人陳蕊蕊與經營火鍋生意的圈外男友Eric Chan，明日（14日）於泰國舉行婚禮。婚前絕地斷食3日收水腫做索爆新娘，婚禮豪花6位數，蕊蕊自揭不清楚另一半有幾多身家，毋須要老公養。

藝人陳蕊蕊09年參加無綫綜藝節目《耳分高下》以「柑桔」一角為人熟悉，憑樣靚身材好，入行14年吸納不少宅男粉絲，她與圈外男友Eric Chan拍拖4年，已共賦同居，上月終收成正果，在赤柱低調註冊正式成為陳太，明日在泰國行舉行婚禮。籌備婚禮期間，她沒有停止工作，包括參加在內地舉行的美人魚泳術表演，兩地頻撲。但愈忙愈瘦，原來她採取斷食減肥法，已連續3日辟穀，成功減去水腫，出發前她會再次斷食兩日，務求做最靚新娘子，她表示：「之前試過斷食，初初係幾辛苦，今次試咗輕食先，一日食一餐，然後再全日唔食嘢，3日斷食磅數其實唔係瘦好多，只有2KG左右，但朋友都話效果明顯，因為平日食糖分和飲酒，好易水腫。」

早前她往婚紗店揀婚紗，專揀低胸款式展示瘦身後Fit爆身材，她表示老公沒有禁止性感，還說笑：「低胸款係靚啲嘅。」工作關係着過無數次婚紗但沒有厭倦感，希望結婚日能穿上復古優雅婚紗行禮。

蕊蕊的另一半從事火鍋生意，自拍拖以來，蕊蕊生活富泰，住豪宅兼揸名車，不愁衣食，但她不認做豪門少奶奶：「佢係正常人囉！我都唔知佢幾多身家，冇問過，因為唔一定靠佢養，佢都唔知我幾多身家一樣，大家財政獨立，（有冇畀家用？）家用有，我自己再財政獨立，哈哈！」近幾年她轉營生胴飲食及開餐廳做商界女強人，但若與老公合作生意，則擔心有拗撬，「佢性格好善良，係一個直男。雖然佢乜都冇所謂，但無所謂可能先會拗交嘛！」

婚紗：KIR ROYAL