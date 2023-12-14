【是日通勝】

農曆十一月初二

癸卯年 甲子月 丙午日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：修廚、作竈

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：9、10、24

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運平平，投資要審慎，太急躁容易受騙。

金牛座：抱持一顆謙卑的心，可從別人身上獲啟發。

雙子座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

巨蟹座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

獅子座：事業發展受溝通問題拖累，必須及早解決。

處女座：貫徹量入為出策略，財政上立於不敗之地。

天秤座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

天蠍座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

人馬座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

山羊座：瑣事纏身，分身不暇，勿把所有事攬上身。

水瓶座：留意身體發出的警號，感不適要盡快求醫。

雙魚座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費青春。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）鼠 財運弱

鼠：是日沖煞，得財不易，必須節約開支。

牛：需為家事破財，有必要預留金錢應付。

虎：有能力舉一反三，對事業發展頗有益。

兔：魅力大增，人見人愛，易獲異性好感。

龍：運勢佳，工作表現好得令人刮目相看。

蛇：面對誘惑要冷靜，不宜太早投放感情。

馬：逞強好勝，不聽意見，做事容易撞板。

羊：心態積極，有機會在職場上脫穎而出。

猴：諸事不順，宜保持低調，避免得罪人。

雞：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

狗：貴人助力強，遇上難題仍能化險為夷。

豬：偏財旺，手氣好，但要謹記小賭怡情。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

不利運勢的房子

房屋乃是人之本，人的官運、財運、安康與房子息息相關。好的房子會帶來好運，讓家庭生旺，相反風水不好的房子會破壞居住者原有的運勢，使之逐漸衰弱。以下一起看看哪些房子不利居住者。

1.大門低矮

俗語有云：「大門低矮，敗運之宅。」大門是一個家庭的門面，也是入屋的第一個關口。大門低矮對於長期居住的人來說，容易導致性格小器，眼界低，做事只會貪圖眼前的利益；另外，大門低矮，也會導致財難進門，不利家人的財運發展。

2.利器太多

利器不僅指刀劍，帶尖角的金屬物件都可以歸入此類。在風水學中，利器帶煞，不適合擺放在家，否則會破壞家宅氣運。若家中長期擺放大量利器，代表居住人做事謹慎，對外界具有很強的攻擊性，長此下去，人就會變得目光短淺，與人難以相處。

3.戶型狹窄

戶型狹窄也就是長方形房。風水學中認為戶型以方正為佳，若是一所住宅過於狹長，寬度不到長度的四分之一。這樣的房子看上去長寬比例明顯失調，易造成家中的陰陽失衡，影響居住人的運程。