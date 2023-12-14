內地跨年騷掀真唱對戰　宋茜認真排練卻遭伴舞炮轟

受到五月天涉假唱影響，內地近期嚴禁假唱，日前多個內地的跨年騷都表示届時會全開咪真唱，拒絕咪嘴、調音及假唱。率先官宣的是跨年騷勁多唱得猛人助陣的江蘇衞視，之後湖南衞視無奈被迫「跟風」，而當中藝人宋茜則因太認真，被舞蹈員於網上狂轟嫌三嫌四。

日前「跨年晚会真唱」的話題登上熱搜，直指湖南衞視今年的跨年晚會所有表演嘉賓都會全開咪Live，但後來有網民透露原來率先要求「真唱」乃江蘇衞視，他們的出席者有唱得的張靚穎、鄧紫棋、單依純、李宇春、陶喆，而湖南衞視就被指遭對方P圖惡搞要真唱，現時騎虎難下。

此外，有份參與跨年騷的宋茜近日忙於為此認真排練，但沒想到被伴舞在網上發文炮轟，指她要求甚高，「我真的想發聲，我們一個晚會要跳十幾個大秀的伴舞，她如果需要效果，就自己帶專伴來，我們的排練時間非常有限，沒有辦法可以一心一意專搞她一個，又嫌效果不好，又不自己帶專伴，麻煩你們多想想怎麼你們的姐姐掙點錢能自己請專伴吧。」不過貼文曝光後，大部分網民都偏向撐宋茜，認為她認真及要求高並無不妥。之後該伴舞的舞團發文向宋茜道歉，又表示會嚴肅處理此次事件，認真對待每一個舞台，但都難熄網民怒火。