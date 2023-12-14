娛圈單打︱忙住湊仔唔畀面　不和點解出晒面

一場喜事，竟然鬧出一場是非！天然呆兼好好先生馬國明和湯洛雯好事近，殊不知婚禮仲未舉行，先鬧出一場小風波。「鐵馬家族」大哥鄭嘉穎，被問及點解唔出席鐵馬聚會，同埋會否飛去觀禮，竟然拋出驚世駭俗的「浪費時間論」！嘩，好挑釁啫！

唔知係咪言論實在太惹火，被網民狂插小家兼小器，馬明大方回應亦獲得一致好評，嘉穎相形見絀，甚至連太太陳凱琳去旅行都被罵，可能覺得谷住道氣，日前在社交網公開與三個兒子的合照，化身一拖三湊仔公，留言「Feel唔Feel到第一張相好嘈？」似為自己忙於湊仔而分身不暇平反。

唉，在娛樂圈打滾多年，按道理早就學懂人情世故，就算真係不和，亦鮮少講到出面，偏偏嘉穎連馬明結婚都唔畀面，咁露骨都算少見。最離奇嘅係，馬明出名好仔無架子，係世界大友好，何解嘉穎嬲爆爆咁款？世上沒有無緣無故的恨，唔通因為馬明近年升呢男一，個心唔舒服？

嗱，有口痕友爆料，馬明仲未同靚湯撻着之前，同家人住在太古城，街坊不時見到一個牛高馬大、波衫老牛、衣着毫不似明星的男子，拖住一位年長女士行街街，仲要係十指緊扣嗰隻！睇真啲，不是別人，正是馬明與媽媽！

咁大個人，出街竟然肯拖住媽媽，即使稍嫌「媽寶」，亦肯定係孝順仔。一個人孝順，性格衰極有限。相信嘉穎都想，第時兒子長大，一樣拖住父母行街啩，將心比己，仲點嬲得落？不如大方啲，大家Friend番啦！結婚一生人一次，畀啲面好喎！