《People》「最性感男士」全紀錄 曾有荷里活「頂流」夫婦一同入選？

美國名人雜誌《People》自1985年起每年都會定期選出「最性感在世男士」（Sexiest Man Alive），而今年的「賽果」早前已出爐由美國中佬男星Patrick Dempsey當選。原來多年來此選舉曾創下多項紀錄，現為大家介紹下。

首位當選「最性感男士」男星

1985年《People》舉辦首屆「最性感在世男士」選舉，結果由來自澳洲的29歲的米路吉遜（Mel Gibson）當選，他當時憑《開路先鋒》（Mad Max）系列於影壇初冒起，當時米路回應當選「最性感男士」一事：「所有事情發生得太快。」

5位男星當選過兩次

多年來有5位荷里活男星曾兩度當選「最性感在世男士」，其中包括「影壇頂流」畢彼特（Brad Pitt）、佐治古尼（George Clooney）、尊尼特普（Johnny Depp）、李察基爾（Richard Gere）以及奇洛李維斯（Keanu Reeves），其中奇洛兩次當選的時間相差得最耐，分別是1994年和2015年，足足相差21年！

最後生得主

荷里活超級巨星湯告魯斯（Tom Cruise）是至今《People》「最性感男士」最年輕的得主，他於1990年7月23日當選，他當時剛剛度過27歲生日幾星期。

最年老得主

元祖「占士邦」已故男星辛康納利（Sean Connery）以59歲之齡於1989年獲《People》選為最性感男士，成為最年老「最性感男士」得主，至今仍然未有人打破！

男士選舉「女星」當選？

「最性感在世男士」並非男星專利，原來1993年《People》曾破天荒將「最性感男士」改選「年度最性感伴侶」，結果荷里活型男李察基爾與美國超模妻子仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）一同當選！不過由於反應麻麻，最終那次是僅此一次之後沒有再舉辦。2014年，雜誌再搞新意舉辦「最性感在世女士」，結果，那年由美國巨胸模特兒Kate Upton，雜誌更隆重其事特別舉辦一個頒獎禮頒給Kate，最終「最性感女士」選舉之後亦沒有再辦。

首位最性感黑人得主

奧斯卡金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington）於1996年當選「最性感男士」，他是首位黑人得主。相隔22年後，才有另一有黑人男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）當選，之後兩年亦由黑人藝人John Legend和Michael B. Jordan當選。

非藝人得主

多年來，只有兩名非歌影視界男士當選過，已故美國總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的已故兒子小約翰甘迺迪（John F. Kennedy Jr），他於1988年獲雜誌選為「最性感在世男士」，而前英國球星碧咸（David Beckham）就是另一名非藝人當選，咸爺於2015年當選。