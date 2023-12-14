素顏多人讚　范莎莎濃妝撞樣「阿梅」

多次參加選美比賽的范莎莎，被封為「選美達人」，參選過港姐和亞姐，最亮麗一張成績單是2019年擇下亞姐季軍兼最上鏡小姐。近日她再接再厲遠赴意大利參加Miss Europe選美，再踏上選美台，成功在其選美史上加入一項國際盛會，由於大會較著重模特兒，來自54個國家及地區的參賽者，個個像超模一樣，身材頂瓜瓜，偏向嬌小玲瓏的莎莎就較輸蝕，最終亦與獎無緣。意大利之行有很多有趣體驗，她說不少佳麗投訴膳食不足，她就視為減肥餐，而最難忘是首次化濃妝示人，她表示：「比賽當日，大會要求所有佳麗素顏示人，有外國人讚我靚，幾開心，夜晚才化妝，咁大個女都未化過歐美濃妝，大會化，新嘗試，不過有好有唔好。」莎莎一向語言能力高，短短3日已學懂用意大利語和西班牙語作簡單對答，最深刻是其中一個髮型師乃溫州人，移居意大利生活18年，可以跟對方講國語，特別感覺親切。

完成選美賽事後，她順道四處遊覽，笑言有不少艷遇，她在佛羅倫斯參觀美術館時，便被導賞團的領隊抄牌及邀約飲嘢。她表示完成今次國際賽事後，更加激發之後參加再大型比賽，笑言選美生涯尚未完，侍她補充元氣後會繼續再戰選美賽事。