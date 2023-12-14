「歡樂滿東華2023」　掀全民慈善熱

一年一度的城中盛事「歡樂滿東華」將於星期六晚上8點隆重舉行，並於無綫翡翠台現場直播。表演嘉賓星光熠熠、節目相當精彩，全港市民眾志成城，慷慨解囊，為東華三院籌募經費，支持轄下數百個服務單位提供全面優質的服務予有需要人士。

東華三院年度籌款盛事「歡樂滿東華2023」將於星期六晚上8時假將軍澳電視城舉行，並於翡翠台及網上平台直播。去年歡樂滿東華籌得超過1億2千600多萬元善款，今年在東華三院主席暨籌委會主席韋浩文領軍下，務求籌得更多善款以支持該院各項服務。今年司儀陣容鼎盛，包括無綫「鎮台之寶」汪明荃、陳百祥、鄧梓峰、崔建邦、黎芷珊、區永權、陳庭欣、黃建東、宋宛穎、孔德賢及何沛珈。

全心全力服務社群

今年的歡樂滿東華以「承浩然之志 傳東華之道」為主題，演出嘉賓星光熠熠，包括許志安、陳曉東、盧冠廷、陳潔靈、關心妍、薛家燕、胡琳、車婉婉及一眾粵劇名伶義助，眾志成城演出，呼籲各善長慷慨解囊，踴躍捐輸。晚會節目豐富，包括汪明荃與羅家英演出的劇目《蝴蝶夫人》；鳴芝聲劇團蓋鳴暉及吳美英上演的《莊周蝴蝶夢之驚鴻一姹》；香港粵劇藝術團黃成彬及梁心怡演出的《洛神之嚙臂盟心》；荷里活著名動作指導林迪安與女兒林沚羿表演高難度特技飛車、爆破表演；車婉婉、羅啟豪、《聲夢》歌手與東華三院甲寅年總理中學學生齊齊表演青春版《熱咖啡》；阮兆輝與譚嘉儀獻唱南音及流行曲，令人期待。

今年東華三院一連串籌募活動早於10月展開，包括觀瀾湖高爾夫球慈善大賽、社會服務單位義賣籌款活動、義載籌款日、屋邨及屋苑籌款活動，以及「愛東華‧捐診金」中醫籌款日。東華三院韋浩文主席表示，該院一直秉承慈善精神，服務香港市民。有賴社會各界善心人士鼎力襄助，讓該院能透過轄下363個服務單位提供優質的醫療衞生、教育、社會、公共及歷史文化保育等服務，全方位幫助有需要人士。

拍賣物品具收藏價值

另外，今年的慈善拍賣物品包括明荃之友會親製的銀紙花擺設、已故畫家歐陽乃沾先生畫作《灣仔石水渠街》及《長洲》、已開光的台灣彩瓷《鎮宅對獅》、全球限量300枚的《橡皮鴨二重暢》銅像雕塑、創意畫家許淑芳小姐水晶玻璃畫作《孔雀開屏、富貴吉祥》、翡翠擺設《節節高陞 竹報平安》及《貔貅聚財》、香港紅茘書畫會會長溫伯嫦女士畫作《牡丹花：神州風韻》、以及已故畫家吳孤鴻先生畫作《新界離島之三》及《桂林興坪風光》等，歡迎市民踴躍競投。當晚設有捐款熱線1878333（共130條線），以接受善長致電認捐和競投拍賣品，而部分熱線乃由電訊盈科集團成員香港電訊贊助。

一如以往，東華三院董事局已贊助各項籌募活動的直接開支，亦不會從活動籌得的公眾善款中扣除行政費用，確保公眾善款全數撥用於該院服務，令更多人受惠。

林沚羿飛天遁地玩特技

深入民心的「歡樂滿東華」籌款，今年更有3對「父女兵」上陣表演籌款。表演環節也少不了緊張刺激的特技表演，今年由著名動作指導林迪安與女兒《聲夢傳奇》成員林沚羿表演「齊歷險父女同心」特技飛車與爆破項目。林沚羿先在高空「吊威吔」打空翻再跳到車上，並在行駛中的車上射箭，難度相當高。

而關禮傑與女兒關楓馨繼港姐才藝表演「四手聯彈」後，今次再踏台階施展舞功，表演熱情奔放的拉丁舞。江華與女兒陳薔天，及太太麥潔文則一家人大展歌喉。透過別開生面的表演，望能為觀眾一家大小帶來愉快的晚上，慷慨捐款。

董事局成員

每年的「歡樂滿東華」從歌手、藝員到東華三院總理們都齊心為籌款出力，今年繼續人多勢眾，聲色俱備，唱跳擔當有《亞洲超星團》的丁子朗、冼靖峰、黃奕斌、文佐匡和黃星綽；唱將則交由《中年好聲音》周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、吳大強、顏志恒，以及《星夢傳奇2》的學員彭家賢、劉芷君、李茵彤、江廷慧、劉詠彤等，加上薛家燕帶領一眾honey bee表演，一眾東華三院董事局成員還會參與開幕群舞及《忍者競技障礙賽》項目，齊齊為慈善出一分力。