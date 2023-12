Critics Choice提名公布　《Barbie》狂掃18個獎提名破晒紀錄

《金球獎》日前公布提名名單,結果年度話題電影《Barbie芭比》(Barbie)獲9獎最多提名。而由美國廣播影評人協會舉辦的年度影視界盛事《Critics Choice頒獎禮》(CCA)亦於昨晚公布提名名單,結果《Barbie》再下一城橫掃18項最多提名,打破去年14項提名的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),成為歷年來CCA最多提名的紀錄!

《Barbie》除了獲最佳電影提名之外,「Barbie」瑪歌羅比(Margot Robbie)以大熱姿態獲提名最佳女主角,與《Poor Things》的愛瑪史東(Emma Stone)等繼《金球獎》之後再爭影后寶座。此外,「阿Ken」賴恩高斯寧(Ryan Gosling)亦繼《金球獎》後再獲最佳男配角提名。而女星America Ferrera雖然不獲《金球獎》提名,但卻於CCA獲最佳女配角提名,另方面,影片亦獲最佳群體演出、最佳導演(Greta Gerwig)、最佳原著劇本、最佳攝影、最佳美術設計、最佳服裝設計、最佳喜劇以及最佳歌曲等提名。

至於影帝提名方面,里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)憑大熱電影《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)繼《金球獎》之後再下一城獲提名,與《大師級愛情》(Maestro)的畢利谷巴(Bradley Cooper)以及《奧本海默》(Oppenheimer)等爭影帝殊榮。

而日本動畫大師宮崎駿的賣座新作《蒼鷺與少年》亦繼《金球獎》之後再獲提名,影片除了獲最佳動畫提名之外,亦同獲最佳外語片提名與新一集《哥斯拉》電影《Godzilla Minus One》以及日本影帝役所廣司主演的新作《新活日常》等爭獎。CCA將於香港時間下月15日早上舉行。