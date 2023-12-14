相差25年！湯告魯斯被爆戀上俄羅斯超級富豪前妻

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）的戀情向來備受外界關注，近日英國傳媒踢爆他終於有拖拍，與俄羅斯名媛Elsina Khayrova蜜運中。

61歲的靚佬湯比36歲的新歡大25年，Elsina的父親是俄國前國會議員，她與靚佬湯一樣曾經結過婚，她曾與鑽石業界富豪Dmitry Tsetkov結婚，直至去年離婚結束10年婚姻。2人就離婚而對簿公堂，前夫指控她於婚姻期間「收埋」多個資產，包括價值逾1,000萬港元的名貴手袋。而她經常於社交網站公開自己周遊列國旅遊的照片。

據知靚佬湯與新歡近期來往甚密，早前被見到於倫敦富豪聚集區Mayfair的派對上共舞。有目擊者指派對期間他十分迷戀新歡，2人亦形影不離。知情者說：「佢（湯）一整晚同Khayrova小姐跳舞，顯然係一對。」據知靚佬湯於派對上被在場賓客瘋狂「集郵」但被他有禮地拒絕，後來在場的DJ亦宣布靚佬湯不想被拍照。而被傳出戀情後，曾是模特兒的Elsina即時將自己的社交網站戶口轉為私人。

若然傳聞屬實，今次是靚佬湯首位非圈中人的女友，他先後與影星美美羅渣絲（Mimi Rogers）、妮歌潔曼（Nicole Kidman）以及姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）結過婚，亦曾與西班牙女星彭妮露告絲（Penelope Cruz）因拍戲而撻着，而去年他亦一度傳出與《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission:Impossible-Dead Reckoning）女星Hayley Atwell「假戲真做」搭上。