陳健安撐拐杖撲唱片店買自己新碟　深入解讀死亡

歌手陳健安（安仔）全新專輯《Life afteR Life》前日面世，對概念專輯模式情有獨鍾的他，今次以「Life」為主題，是他出道以來首張概念大碟，收錄13首歌。碟內每一首歌曲、歌詞，以至歌曲在唱片的出場次序都經過安仔悉心編排，唱片封面亦以一層疊一層的設計，比喻人生由不同經歷累積而成，所以就連他身上的造型亦貫徹概念。造型師花了逾百片布親手縫製，足足15磅重，難得安仔穿上身仍輕鬆笑說：「好似一本書，比喻我有內涵和層次。」

影樓內的安仔好風騷，穿着厚厚的上衣仍然跳跳紮，他說：「好開心，今日要影我第三張個人專輯嘅封面，今次都係概念專輯，有十幾曲目，係我出道以來收錄最多歌曲嘅專輯。碟名《Life afteR Life》，有兩個意思，『Life』解作『生命』又可以係『生活』，『after Life』可以解讀『死後』。而關於『死』，大家可以有唔同嘅解讀，除咗以物理學解釋嘅『死亡』，即係生命無咗之外，其實我哋生活上開口埋口都會話『死啦，聽日要做咩』或者『死啦，我失戀啦』，各種生活上好多唔同嘅『死亡』，大家各自解讀。最重要係經歷唔同嘅事件、面對唔同嘅死亡之後，究竟依家嘅自己變成點？依家嘅價值觀係點樣？對待別人嘅行為有咩唔同呢？就係呢張唱片同大家討論嘅概念。」

此外，新碟首日面世，安仔便一早返公司埋頭苦幹簽唱片，送給創作團隊台前幕後，近一百張唱片他都認真簽名和寫感謝說話。然後到旺角兩間唱片店買碟「攞頭彩」，腳傷的他撐拐杖到達，粉絲嚴陣以待替他開路，他亦有求必應為買碟粉絲合照留念。其中一間店老闆，更拿出兩張安仔之前推出的EP珍藏給他簽名，安仔自爆讀書時常拜託老闆留唱片，是老客戶。