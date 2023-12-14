靈敢侶情：初次見面之前會做的事

幾十年以來，在與人交往、初次見面之前，我會做一件事：先了解對方。

了解，包括對方公司的資料，例如成立年份、理念、架構、獎項等等。一家公司對一個人來說，可以是半生的心血，所以，了解包含着認同和支持。

繼而，我會了解對方的背景，譬如在哪裏畢業、他的工作經歷、個人成就和奮鬥史等等。如果見面屬餐敍，我亦會先請問對方喜歡吃甚麼、不能吃甚麼。

很多人都誤會這是為了取悅，其實是關乎尊重。你的時間寶貴，別人的時間同樣寶貴，若事前沒有做好功課，見面時還請人家「不如你介紹下自己」，在社交禮儀上即使不算失禮，也談不上有誠意。

不過即使做了功課，我還是會留心聆聽對方介紹自己，絕不會一副「我知道你做乜、鍾意乜啦！」既然如此，為何還要花時間作事前了解？因為，當我對他的世界並非一無所知，我便會更容易明白他和產生共鳴，問的問題亦可以更深入。

人與人之間相處，真誠並非取悅，尊重也不是奉承。兩者拿捏到位，即使萍水相逢，也能變得一見如故。

這些年以來，黃婉曼Icy是我很欣賞和尊重的主持，那次她在節目中訪問我，言談間說起：「我記得你在書和專欄裏面講過」、「我留意到你很喜歡用某個食材」，那種感受，既榮幸又溫暖。所以說，當你尊重別人，別人其實會更尊重你，就如我尊重Icy一樣。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山