上位性感女神Sydney Sweeney自爆拍戲被毒蜘蛛咬險死

美國上位「Double May」Sydney Sweeney主演的新作《真的狠愛你》（Anyone But You）即將上映，而Sydney日前以性感打扮亮相名嘴Jimmy Fallon的清談節目宣傳，在訪問中她自爆澳洲拍戲時遇上意外險死。

Sydney表示她與片中男拍檔Glen Powell其中一場戲發生意外，那場戲是講她與「獵人蜘蛛」做對手戲。她表示：「佢哋（工作人員）拍攝前同我講佢（蜘蛛）已受訓。我真係唔知道點樣可以訓練隻X街蜘蛛。」怎料開機時，她即被隻蜘蛛咬。她表示由於當時是拍攝中途，而劇情上她亦要尖叫，所以被咬後她照演。Sydney表示當時大家不知道她「出事」，只以為她在投入演戲並不知是「真反應」：「所以我只企咗喺度隻手臂上有隻蜘蛛咬緊我，而我就不停尖叫，所有人望住我。」Sydney表示幸好Glen見勢色不對即救她，工作人員即cut機。

而節目上亦公開當時的拍下的片段，見到她被蜘蛛咬後即尖叫，事後有在場醫護笑言她被咬後會變「蜘蛛女俠」。Sydney直言知道隻蜘蛛有毒初時以為自己會死。