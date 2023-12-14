阿妹怕醜唔提Ty　預告Lolly Talk明年初一齊去旅行

人氣女團Lolly Talk兩位成員黃敏蕎（阿妹）與黃詠霖（阿蛋）今日（14日）出席譚仔三哥米線的新品發布會試食，現場吸引近百粉絲支持。她們笑言之前為演唱會而忍口多時，今次奉旨大開食戒，問到兩人是否無辣不歡？阿妹坦言自己並非辣妹：「我唔係好食得辣。」而阿蛋則是隊中的辣妹擔當：「我覺得自己可以食辣啲！之前做演唱會，所以大家會食得清啲，今日就可以放肆食。」她們稱雖然之後為出席頒獎禮要努力Keep Fit，但認為肥要繼續減，吃也要照舊吃。

Lolly Talk打入叱咤我最喜愛的組合五強，問到對得獎信心？她們表示能參與已很開心，自言本着小粉絲的心態去見其他歌手，希望屆時有空集郵，問到是否鎖定Tyson Yoshi？阿妹怕醜說：「唔好再講啦！」而戰衣亦已準備好，望能給人大家新鮮感。

總結今年成績，阿妹感滿意，按着自己的步伐做到想做的東西，包括出歌以及開演唱會：「當然做完個騷之後我哋花咗好多時間作檢討，認為可以再做好啲，但好開心一齊完成咗個目標。」阿蛋指今年有很多第一次，例如到外地拍MV及推出相集，她期望下年推出專輯。至於新歌《六度分隔理論》MV會否再到外地取景？她們直言相信不會，因為新歌玩味感較重，有點打機的感覺，所以MV會打入動畫元素。

另外，提到聖誕將至，她們透露聖誕以工作為主，以及會抽空為兩位12月生日的成員慶生，但已努力爭取到明年初休息，並預告跟成員們一齊去旅行，但近期大家太忙，所以仍未有空計劃，阿妹謂：「我想衝出亞洲，因為未試過，想見識吓個世界。」