熱辣辣雞煲火鍋酸菜魚　驅寒好暖胃

冷鋒到，天氣開始凍，又是時候食火鍋，又或辛辣惹味暖身菜，最近就有兩間以海鮮為主打的新店開業，一間主打海鮮雞煲，另一間則是主打酸菜魚並內地非常火熱的過江龍名店，想知有幾過癮美味就不要錯過了！

大埋頭邊爐

位於旺角、由3位烹飪出色的「麻甩佬」聯手創辦的「麻甩爐海鮮雞煲私房菜」，帶來高質火鍋放題，有招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞煲、養生蟲草花雞煲及特濃花膠雞煲等多款雞煲供應外，於午市推出100分鐘半放題雞煲火鍋套餐，每位也不用百元，非常抵吃！最重要是沒有將貨就價，大家可以揀選包括美國黑豚肉片、安格斯牛頸脊片、美國黑豚肉片拼安格斯牛頸脊片、M7澳洲和牛拼安格斯牛頸脊片來品嘗，另有無限供應自助火鍋配料。至於特色湯底則可4選1，分別有混你個醬卜卜蜆鍋、薯茄豬骨鍋、香茜胡椒豬骨鍋及上湯金柳素翅冬瓜鍋，雞煲款式亦有4款選擇，分別是招牌麻甩雞煲、藥膳花雕醉雞煲、養生蟲草花雞煲、特濃花膠雞煲。餐廳晚市亦抵吃，每位不過三百多元，便可細味到「甩．三重奏套餐」或「麻．五重奏」套餐。前者是可先享用招牌雞煲，之後可揀選火鍋湯底另上打邊爐，套餐包無限添加多款新鮮牛肉部位如M7澳洲和牛、安格斯牛頸脊、黑毛豚肉片及牛後胸等。至於後者的五重奏套餐則較三重奏多了冷盤前菜，有凍蟹或冰火翡翠螺之選，一人一隻凍蟹超搶Fo！緊接是時令刺身拼盤，之後才享用雞煲及火鍋，除了各款牛肉火鍋料外，還多了「動L豪華時令海鮮拼盤」，每位可享龍蝦、鮑魚、貴妃蚌、基圍蝦及蜆等時令矜貴海鮮。新張期間，午市惠顧招牌麻甩雞煲加$1可升級至鮑魚雞煲，晚市則於7pm前結帳離座或於9:30pm後入座每位減$40，超值！

內地人氣店

近排好多巴絲打愛北上搵食，對內地名氣店絕不陌生，而在內地擁有超高人氣的酸菜魚名店「太⼆老壇⼦酸菜⿂」就是其一。品牌最近進軍香港，一連開設4家分店，並帶來主題限定餐單及開業優惠，另外，餐廳堅持「酸菜⿂就⼀種味道，就⽤⼀種⿂、⼀種辣度，不加辣也不減辣」，可以說是保留了正宗的味道。必吃的老壇子酸菜魚用上醃約30天才出壇的酸菜配鮮味嫩滑的鱸魚及配料和辣油等製作，酸香微辛，不油不膩。至於香港店限定菜則有藤椒撈汁海鮮雞，傳統的藤椒風味與鮮嫩的海鮮及雞⾁融合成風味獨特的川式滋味。另有多款招牌小食，好似勁旺⽑⾎旺、亂⼑雙椒炒⽜⾁、芥末蝦仁球等；⼩食類包括 ⿇辣⼩酥⾁、脆椒⼩⽪蛋和蛋酥糍粑等，川風滿滿。為了慶祝新店開業，巴絲打穿上紅⾊服裝或配飾並與侍應員說出⼝號「 酸爽滾熱辣 」，即可 獲贈限定菜式藤椒撈汁海鮮雞⼀份，每⽇每店限量20份（優惠期視乎每間店的開業日期起計5天）。此外，如果大家本身是品牌老顧客，只需在香港店消費時出示品牌任何一家分店的用餐憑証（不限於點餐記錄/就餐照片或社交平台帖⽂）， 即可獲贈⼀份⼤滿貫⼩吃拼盤 ，每⽇每店限量20份（優惠期視乎每間店的開業日期起計5天）。