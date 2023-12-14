鄭嘉穎認需要改善　向佘詩曼馬國明耍冧「唔好意思」

鄭嘉穎與網球運動員王康傑在大坑出席網球活動。嘉穎出名喜歡網球，有意培養小朋友打波：「諗住大仔5歲就帶佢去學打波，當然搵人教佢，希望佢好似王康傑咁為港爭光，有冇天分就未知，希望有，覺得小朋友應該要全方位發展。」

嘉穎最近與馬國明傳出不和被指「嘥時間論」引起風波？他回應表示：「估唔到一個回應，去唔去到馬明婚禮，會有咁多唔同版本出咗嚟，同馬明講聲唔好意思，喺佢最忙嘅時候，要出嚟幫小弟澄清、解畫，增添咗佢嘅麻煩，最唔想麻煩到人。點解咁大件，我都有睇返片，所謂嘅時間論呢，我係講有三個小朋友之後，時間好缺乏、好緊，需要睇點樣分配，如果要出外埠參加婚禮係有難度，就係咁講，你話嘥（指嘥時間）就冇講過。（態度問題引起誤會？）如果識我耐嘅人都知，我不嬲都有呢個問題，呢個係一個問題，改善中，出世到現在都係咁，有啲朋友都話你可以喺呢行生存到30年都係奇迹，係喎我咁嘅性格，都可以喺呢行30年都幾奇迹，但係我都會去改善。」

問到是否與馬國明有不和？他表示：「我哋兩兄弟之前已經拆掂咗，馬明好體諒我，知道我要湊小朋友話冇問題，婚禮之後就同佢食餐飯，到食飯再親手送份禮畀佢，以為兩兄弟搞掂咗，嗰日受訪就唔想講咁多嘢講，可能講得太唔清楚，搞到傳不和。」

講到期間太太陳凱琳上載非洲旅行相被指火上加油，嘉穎說：「呢個我真係唔好意思，最唔好意思係我堅持自己性格係一件事，但唔好牽涉到其他人，令到其他人增添麻煩，可能我講嘢太簡短、唔鍾意解釋、唔夠詳盡，呢樣會改善。今次令馬明、太太、或者阿佘都增添不必要麻煩，自我還自我，但唔想影響其他人。」講到他與佘詩曼的緋聞被舊事重提，他說：「當年嘅嘢就唔回應，對阿佘好唔好意思，牽涉到佢，可我嘅表達方式有問題，會改善嘅。」

對於表弟王賢誌暗指他是「雙面人」，嘉穎則說：「親戚、屋企人嘅嘢就唔講，如果我咁叻做到雙面人，依家就唔使喺度解畫，我想圓滑都圓滑唔到，我盡力啦。（搵王賢誌傾吓？）唔使啦，我識咗佢一世，唔解釋喇。」