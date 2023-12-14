本日日本：《吉伊卡哇》作者展覽　原畫草稿晒冷

要數近年人氣急升的卡通角色，《吉伊卡哇》（ちいかわ）必定有份，作者Nagano即日起至12月31日於松阪屋名古屋店展開一個充滿旗下各種可愛角色的Nagano展，除了《吉伊卡哇》、《Nagano熊》以外，也會有《鼴鼠可樂餅》和《MOGUMOGU邊走邊吃熊》等作品的原畫及草稿等展出，合共多達200多幅！今次將展區分為了三個章節，第一章講述《吉伊卡哇》和朋友們的故事，這個故事誕生於2017年5月，原本是在繪製熊的時候，抱著「想讓他過上這樣的生活」的願望而被創作出來的作品。而從2020年的1月起，《吉伊卡哇》開始了獨立的故事，講述牠與好朋友八貓及兔子度過有快樂也有傷心的日子。第二章則講述自2018年3月開始的《MOGUMOGU邊走邊吃熊》，作品主要圍繞著「吃」以及「熊」這兩個重點，全因作者非常熱愛旅遊及美食。第三章講述於2018年6月誕生的《鼴鼠可樂餅》，群聚生活的鼴鼠可樂餅雖然會受到外敵們的威脅，但他們所合唱的「歌」聽起來卻像非常享受生活，此外還有小熊最好的朋友哈巴狗、太陽熊、獨角獸等角色。展覽中亦會發售38款出自Nagano筆下作品的產品，例如襟章、毛巾、公仔等，還有一個可以走進長野作品的打卡位，喜歡的朋友不要錯過！