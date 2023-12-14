陳茵媺有份入圍視后就開心　講明投陳豪一票撐老公稱帝

藝人毛舜筠（毛姐）今日（14日）為自家設計抗菌服裝舉行發布會，大批圈中好友包括陳茵媺（Aimee）、余香凝等均有到場支持，毛姐媽媽和姊姊亦有現身撐場。

Aimee表示近來忙處理小朋友考試，談到她憑劇集《羅密歐與祝英台》獲提名今屆視后，問到對獎項信心？她坦言能入圍已相當高興：「係一種鼓勵，始終咁耐冇拍劇，當然有獎會更加開心。」問到會否想與獲提名視帝的老公陳豪齊齊攞獎？她即大讚老公今年表現出，自己也有追看老公主演的《破毒強人》：「好欣賞佢，因為唔係佢自己，作為太太睇到都唔覺得係望緊佢，佢作為演員咁多年，令到觀眾喺佢角色睇唔到佢影子非常難得。（會投老公一票？）Of course ！」她大讚《破》劇故事好，老公演繹出色，坦言自己也看得很投入。

問到會否再拍劇？她表示正洽談中，但一定要以家庭為先，有時間才接，又笑指早前為《羅》劇宣傳時給囝囝投訴：「因為我習慣夜晚唔出街，但宣傳嗰陣全日唔喺屋企，佢哋好唔慣。」

毛姐受訪時，談到周海媚日前因病離世，她表示對方入行後首部劇集《楊家將》便有跟她合作：「佢當時住屯門，爸爸每日車佢返工放工，嗰陣佢得17、18歲小朋友嚟，有時拍到三更半夜第2日又要外景，佢就會嚟我屋企瞓，不過都係呢套劇有比較多來往，完咗之後各有各忙幾乎都冇來往。」她坦言知道對方離世消息感到很突然，到今天對方在她心目中仍是當日那位純潔及美麗的小朋友。