陳健安新專輯報捷　宣布明年開個唱

歌手陳健安日前推出首張個人概念大碟《Life afteR Life》反應熱烈，並宣布明年3月2日及3日在旺角舉行首個個人演唱會。On仔早前經歌迷會「本原族」，舉行網上投稿活動，選出20位「族人」（安仔歌迷暱稱），參加「陳健安 得閒散步團」，透過散步、玩遊戲和學習西洋書法等項目，感受新碟中的歌曲意義和背後小故事。兩個星期前因踢足球傷膝的On仔，撐著拐杖現身，雖然上落旅遊巴和步行時有點不方便，但無損他靚爆心情，活動最後一站，在西貢學校露天操場舉行新碟發佈會，On仔的好友梁釗峰、Van@Nowhere Boys、新碟創作班底監製賴映彤、填詞人Oscar、謝芊彤和澤日生等出席，溫馨熱鬧。

音樂會開始時，On仔坐在椅子上演唱《之後的一天》、《厭惡物圖鑑》和《好好掛住》，他表示最初專輯只有幾首歌，後來公司指若有更多歌便可以出大碟，他立即寫歌，最終完成這張收錄有13首曲目的實體概念大碟。當他唱罷《創作者的派對》後，突然將舞台上新碟名字的布置，第一個「Life」當中的字母「f」換上「v」字，變成「Live」，正式宣布明年3月舉行首個個唱，名為「陳健安 Live afteR Life 2024演唱會」，全場歡呼，粉絲齊送上幸運星和祝福紙鶴，希望他腳傷早日康復，演唱會順利成功，他表示會好好珍藏。

最後On仔演唱新碟內從未曝光的新歌《雲際車站》，他說：「碟內有兩首歌未曝光，呢首《雲際車站》，歌詞意思係『我走啦，拜拜』。而另一首歌《愛的一種練習》，我想第一次表演送畀媽咪，所以會留番演唱會先唱，想聽就要買碟聽住先。」他唱完《雲際車站》後自爆唱錯了一句歌詞要求重唱，豈料第二和第三次都未能成功，竟扁咀懶腳痛，全場爆笑！