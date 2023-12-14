鄧麗欣爭金像影后被看高一線　新片展現倔強硬朗一面

藝人鄧麗欣、劉以豪及李靖筠主演的愛情懸疑新片《白晝如焚》再有新一輪宣傳攻勢。電影早前一個月內晉身3個影展，包括倫敦東亞電影節、金雞百花電影節及福岡旭日國際電影節。

電影於月初於香港舉辦首輪優先場均全部爆滿，Stephy於日本奪獎回港後更馬不停蹄出席電影優先場，除了接收到觀眾的祝賀，更獲得行內多名具份量的製作人及導演親身捧場，眾人均對Stephy演出及其進步充分肯定，更指她狀態大勇，業界人士看畢電影後對Stephy提名來年金像影后睇高一線，充滿信心。

電影首條預告今日發佈，Stephy跟劉以豪一對戀人甜蜜過後，卻遇上感情上重大危機，預告中見劉以豪情緒崩潰哭成淚人，Stephy卻表現強硬，似乎誓死捍衛這段感情關係。電影公司同日亦發佈初回海報，Stephy跟以豪這對戀人在熊熊烈火一旁愁眉深鎖，滿懷心事的二人似乎要將秘密化為灰燼，突顯這部愛情懸疑電影的獨特之處。Stephy透露她在處理角色上是一個尋找愛的過程：「呢個角色喺開拍前同導演溝通好多查案上嘅細節，不過慢慢發現我要處理嘅係呢個人物點樣去經歷呢段生命，聚焦去尋找角色點樣睇愛同埋相關嘅感覺，包括對家庭同男朋友係邊一種愛嘅感覺。」而對手以豪亦絕無鬆懈，相當認真看待角色，他說：「演出時經常停留在高壓跟緊蹦的情緒和狀態，經常都把自己關起來，停留在自己的狀態當中。」