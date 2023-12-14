年度App出爐！最佳遊戲係呢款？

Apple每年都會舉辦App Store Awards，以表揚一眾開發者。今年得獎名單又出爐，年度最佳iPhone App為《AllTrails》，它收錄了超過200個國家或地區公園的專業遠足指南，並可顯示3D路線，深受「山友」歡迎。年度最佳iPhone遊戲則是《崩壞：星穹鐵道》，這款戰略角色扮演遊戲擁有豐富角色及精彩戰鬥場面，上線10天手收入已超過1億美元！其他得獎名單如下:

年度iPad App：《Prêt-à-Makeup》

年度Mac App：《Photomator》

年度Apple TV App：《MUBI》

年度Apple Watch App：《SmartGym》

年度iPad遊戲：《Lost in Play》

年度Mac遊戲：《Lies of P》

年度Apple Arcade遊戲：《Hello Kitty Island Adventure》

同場加映：火影機殼

CASETiFY宣布與動漫名作《火影忍者》合作推出首個聯乘系列，把多個人氣角色如鳴門、佐助等透過印刷鏡面手機保護殼呈現。重點產品還包括限量版「曉」紅雲AirPod保護殼和模仿「苦無」飛鏢的多功能背帶。聯乘產品即日上市，入手有機會獲贈特別版貼紙一套。