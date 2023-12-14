麥潔文生日收兩個蛋糕　丈夫江華：啲人靠害

藝人麥潔文、江華和陳薔天一家三口今日（14日）為《歡樂滿東華2023》「齊歌唱：一家人」項目進展綵排，自言一家三口已經久未在幕前合體，講到兒子陳耀淙近況，麥潔文說：「佢對幕前冇興趣，同埋最近都要返工。」

聖誕將至，女兒陳薔天直言他們沒有過節習慣：「最多講句聖誕快樂。」而同月19日將是麥潔文的生日，她透露今日已經收到了兩個蛋糕，丈夫江華在旁笑言：「啲人靠害，明知佢要減肥就送蛋糕俾佢。」問到作為丈夫的江華會送甚麼禮物給麥潔文？江華說：「我成日都送畀佢，其實送咩都多餘，最好就係送現金，你鍾意買咩自己買，就算你買嘢送畀佢，佢都未必鍾意（今年送幾位數現金？）起碼都6、7、8位數嘅円。」麥潔文表示大家是老夫老妻，沒必要送。

提到周海媚近日離世，麥潔文表示雖然雙方并不熟悉，但二人以前有一同拍攝過電影《豬仔出更》：「個時覺得佢係靚妹妹好乖，聽到消息都覺得好愕然，人生無常。」江華亦認同人生無常要及時行樂：「所以慢慢你會發現有咩好鬥，不過年輕人唔會識咁諗。」認為不同年齡階段要做不同事，而年輕人的確需要有拚搏精神，講到女兒陳薔天，麥潔文指女兒性格單純，擔心她會識錯人。