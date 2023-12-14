張家輝大開金口　孖陳偉霆唱《大丈夫》

由張家輝和陳偉霆主演英皇電影《爆裂點》現正熱映中，為進一步增加觀眾對《爆》片的投入感，兩大男主角張家輝及陳偉霆（William），破天荒攜手重唱《大丈夫》，MV中家輝與William在錄音室真情對唱，感染力十足！

對於今次獻唱，家輝笑言：「我已有好一段日子沒進錄音室，電影上映，我應當要努力宣傳，令更多觀眾支持《爆裂點》，所以我好樂意與William再唱一次《大丈夫》，由演員親身演繹，應該會帶來更佳的效果。」錄音時，家輝一直想像《爆》片中的角色，全情投入去演繹《大丈夫》，談到何以選擇這首經典劇集主題曲，作為該片的片尾曲，家輝剖析：「因我覺得用《大丈夫》放在《爆裂點》裏，有助營造士氣、氣氛，單純地去表揚『大丈夫』的行徑，而且用這首歌去表達戲中我演的角色，也是非常貼切的！」

陳偉霆表示，灌唱《大丈夫》時，他尚未完整看過《爆裂點》，所以只能盡力去唱出一分男子氣慨，但其後他身在首映禮上，看到片末播出關正傑原唱的《大丈夫》，登時恍然大悟，共鳴感油然而生！William坦言：「有些片尾曲是為噱頭而做，甚少會對電影有幫助而令我加分，但這次真的做到了！當我在首映聽到《大丈夫》，立即毛管戙，關正傑的聲線很有年代感，畫面又播出我們的劇照，真的很有感覺，令人深深明白到，這是男人應有的毅力，無論結果怎樣，都要勇往直前，這才稱得上是『大丈夫』！」William一直視家輝為偶像，這次既能合演《爆裂點》，更一起合唱《大丈夫》，他笑言非常滿足：「戲拍了、又合唱，連MV都有，我追星追到『天花板』，無憾了！」