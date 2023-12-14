俊昊奪年度演員獎！NewJeans狂擸6個獎成《AAA》大贏家

2023年12月14日 21:42
  • 東網電視
    更多新聞短片
    韓國《2023 Asia Artist Awards》（AAA）今日（14日）在菲律賓舉行長達6個半小時的頒獎禮，頒發歌手及演員兩個部門的多個獎項，人氣女團NewJeans捧走「Hot Trend獎」、「Asia Celebrity獎」、「Best Choice獎」及「Fabulous獎」，更勇奪「年度歌曲獎」及「年度歌手獎」兩個大獎，勁爆男團Seventeen奪得「年度專輯獎」，小分隊BSS則獲頒「年度演出獎」。
    人氣女團LE SSERAFIM奪得「Asia Celebrity獎」、「Best Performance獎」和「Best Artist獎」，而「年度舞台獎」則男團Stray Kids奪得。
    而韓國演歌男歌手林英雄就與日本女團櫻坂46獲得粉絲票選的「人氣獎」，他亦同樣奪得「Best Choice獎」，至於新人男團ZEROBASEONE贏得「新人獎」及「Best Musician獎」，另一新人男團BOYNEXTDOOR就同時捧走「Emotive獎」和「Best Choice獎」。
    演員方面，男團2PM成員俊昊與女星金世正獲得粉絲票選的「人氣獎」，俊昊亦奪得「Hot Trend獎」及「年度演員獎」，金世正則與安孝燮、李東輝及李浚赫獲頒「Best Actor獎」，男星金宣虎與日本男星坂口健太郎同獲「Asia Celebrity獎」和「Best Artist獎」，男團EXO隊長Suho則獲得「Emotive獎」和「Best Acting Performance獎」。
    得獎名單
    歌手部門
    Focus獎：Hori7on、LUN8
    Potential獎：Lapillus、ATBO、Paul Blanco
    New Wave獎：姚琛、KINGDOM、Ash Island
    Best Creator獎：3RACHA@Stray Kids
    Icon獎：TEMPEST、Kep1er、NMIXX
    人氣獎：林英雄、櫻坂46
    Hot Trend獎：NewJeans、林英雄、SB19
    Emotive獎：BOYNEXTDOOR、&TEAM、ONEUS
    Asia Celebrity獎：NewJeans、LE SSERAFIM、張元英@IVE
    新人獎：ZEROBASEONE
    Best Choice獎：李泳知、BOYNEXTDOOR、姜丹尼爾、&TEAM、NewJeans、NMIXX、Ben&Ben、DREAMCATCHER、林英雄、DinDin、金在中
    Fabulous獎：NewJeans、Stray Kids、林英雄
    Best Musician獎：櫻坂46、KARD、STAYC、ZEROBASEONE、權恩妃
    Top Of K-POP Record獎：金在中
    Best Performance獎：LE SSERAFIM
    Best Artist獎：AKMU、IVE、LE SSERAFIM、ITZY、THE BOYZ、SB19
    年度粉絲團獎：林英雄
    年度演出獎：BSS
    年度舞台獎：Stray Kids
    年度歌曲獎：NewJeans《Ditto》
    年度專輯獎：Seventeen
    年度歌手獎：NewJeans
    演員部門
    Focus獎：泳勛@THE BOYZ、安桐丘
    Potential獎：柳善皓
    New Wave獎：朴宰燦
    Icon獎：車珠英
    人氣獎：俊昊、金世正
    Hot trend獎：俊昊、安孝燮
    Emotive獎：Suho
    Asia Celebrity獎：金宣虎、坂口健太郎
    Best Rookie獎：文相敏、李恩泉
    Best Acting Performance獎：Suho、文佳煐、李濬榮
    Fabulous獎：Daniel Padilla、Kathryn Bernardo
    Scene Stealer獎：鄭星一
    Best Actor：金世正、安孝燮、李東輝、李浚赫、Melai Cantiveros
    Best Artist獎：金宣虎、金智勳、坂口健太郎
    年度演員獎：俊昊