俊昊奪年度演員獎！NewJeans狂擸6個獎成《AAA》大贏家
2023年12月14日 21:42
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韓國《2023 Asia Artist Awards》（AAA）今日（14日）在菲律賓舉行長達6個半小時的頒獎禮，頒發歌手及演員兩個部門的多個獎項，人氣女團NewJeans捧走「Hot Trend獎」、「Asia Celebrity獎」、「Best Choice獎」及「Fabulous獎」，更勇奪「年度歌曲獎」及「年度歌手獎」兩個大獎，勁爆男團Seventeen奪得「年度專輯獎」，小分隊BSS則獲頒「年度演出獎」。
人氣女團LE SSERAFIM奪得「Asia Celebrity獎」、「Best Performance獎」和「Best Artist獎」，而「年度舞台獎」則男團Stray Kids奪得。
而韓國演歌男歌手林英雄就與日本女團櫻坂46獲得粉絲票選的「人氣獎」，他亦同樣奪得「Best Choice獎」，至於新人男團ZEROBASEONE贏得「新人獎」及「Best Musician獎」，另一新人男團BOYNEXTDOOR就同時捧走「Emotive獎」和「Best Choice獎」。
演員方面，男團2PM成員俊昊與女星金世正獲得粉絲票選的「人氣獎」，俊昊亦奪得「Hot Trend獎」及「年度演員獎」，金世正則與安孝燮、李東輝及李浚赫獲頒「Best Actor獎」，男星金宣虎與日本男星坂口健太郎同獲「Asia Celebrity獎」和「Best Artist獎」，男團EXO隊長Suho則獲得「Emotive獎」和「Best Acting Performance獎」。
得獎名單
歌手部門
Focus獎：Hori7on、LUN8
Potential獎：Lapillus、ATBO、Paul Blanco
New Wave獎：姚琛、KINGDOM、Ash Island
Best Creator獎：3RACHA@Stray Kids
Icon獎：TEMPEST、Kep1er、NMIXX
人氣獎：林英雄、櫻坂46
Hot Trend獎：NewJeans、林英雄、SB19
Emotive獎：BOYNEXTDOOR、&TEAM、ONEUS
Asia Celebrity獎：NewJeans、LE SSERAFIM、張元英@IVE
新人獎：ZEROBASEONE
Best Choice獎：李泳知、BOYNEXTDOOR、姜丹尼爾、&TEAM、NewJeans、NMIXX、Ben&Ben、DREAMCATCHER、林英雄、DinDin、金在中
Fabulous獎：NewJeans、Stray Kids、林英雄
Best Musician獎：櫻坂46、KARD、STAYC、ZEROBASEONE、權恩妃
Top Of K-POP Record獎：金在中
Best Performance獎：LE SSERAFIM
Best Artist獎：AKMU、IVE、LE SSERAFIM、ITZY、THE BOYZ、SB19
年度粉絲團獎：林英雄
年度演出獎：BSS
年度舞台獎：Stray Kids
年度歌曲獎：NewJeans《Ditto》
年度專輯獎：Seventeen
年度歌手獎：NewJeans
演員部門
Focus獎：泳勛@THE BOYZ、安桐丘
Potential獎：柳善皓
New Wave獎：朴宰燦
Icon獎：車珠英
人氣獎：俊昊、金世正
Hot trend獎：俊昊、安孝燮
Emotive獎：Suho
Asia Celebrity獎：金宣虎、坂口健太郎
Best Rookie獎：文相敏、李恩泉
Best Acting Performance獎：Suho、文佳煐、李濬榮
Fabulous獎：Daniel Padilla、Kathryn Bernardo
Scene Stealer獎：鄭星一
Best Actor：金世正、安孝燮、李東輝、李浚赫、Melai Cantiveros
Best Artist獎：金宣虎、金智勳、坂口健太郎
年度演員獎：俊昊