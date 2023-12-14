傅穎屢陷變臉疑雲　真素顏容貌曝光全面睇

前女子組合Cookies成員之一的傅穎（Theresa），近年主地內地發展演藝事業，發展得有聲有色的她，多年來受到外界質疑她容貌化，雖然多次澄清只是化妝技巧和拍照角度的效果而已。日前，傅穎拍片記錄到韓國體驗色彩測試的過程，片中見她勇字當頭素顏上鏡，戴上浴帽的她膚色比起妝後顯得暗沉，但狀態總算不俗。

傅穎導師講解過程中逐一試色，深入了解自己適合哪幾種顏色，配甚麼色的衣服、甚麼色的頭髮、和化甚麼色的妝容。最後發現，原來她最適合亞麻色髮色，她更晒出一系列舊照，分享心得：「這麼多年來我改過很多不同的髮色，換過很多不同的造型。別人眼中我一直在進化，在換頭，可在我的認知裏，我的塑造力很強，在我身上有許多你意想不到的可能性。」

其實傅穎出道至今不時被指變臉，經常戴「大眼仔」的她以超誇張的假眼睫毛出席活動，頻頻陷入「進化」疑雲她曾為「間尺鼻」解話指是光線問題，又曾大力推鼻以證清白。至於那雙又圓又大的雙眼，她則澄清：「沒有開眼頭，沒有開眼尾，也沒有割雙眼皮。我以前的眼型跟現在也差不多，不過現在眼皮鬆了，看起來更圓吧。」