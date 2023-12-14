梁諾妍懷孕6個月腳踏4吋高踭鞋　洪永城陪入產房：怕佢整親人

藝人洪永城（Tony）剛於本月6日踏入40歲生日的，太太梁諾妍（Inez）則於社交網宣布懷孕喜訊，上載BB超聲波照片祝賀Tony三年抱兩。Tony與Inez自宣布喜訊後今日（14日）首度出席公開活動，Inez穿着4吋高跟鞋拖實老公現身，她透露已懷孕6個月，預產期為明年4月，又表示仍未知道BB性別，皆因稍後會舉行派對，到時才揭曉答案給自己製造驚喜：「其實仔女都無所謂，最重要小朋友健康同開心，生第一胎有問過老公想要仔定女？佢話女就更加好，結果如願以償。」Tony即笑言希望這一胎也是囡囡：「囡易湊啲，又可以同佢扮靚，都聽過身邊好多男藝人話囝好難湊。」Inez指女兒Amber如男孩般活躍，今次這一胎感覺比第一胎更活躍，更會經常踢她。問到囡囡知道快將做家姐有何反應？她說：「佢知道之後摸吓我個肚話Mommy baby，之後摸自己個肚話Amber baby，哈哈！」Tony指早前買給囡囡的BB公仔她之前很少玩，但近來會經常攬實它扮餵奶及氹它入睡。

受惠於新的生育政策下，政府獎勵每胎2萬元鼓勵生育，Tony笑言多謝，會獎之用作購買嬰兒用品，亦透露會攞假預備陪太太待產，更會陪伴入產房，他笑謂：「擔心佢到時情緒起伏太大會整親人，哈哈！第一胎嗰陣畀佢鏈到隻手發紫。」問到打算剖腹抑或順產？Inez表示未有決定，主要視乎上一胎剖腹時的傷口是否復原。

談到Tony早前跟女兒及洪媽媽到台灣完成12月生日之旅，他表示70多歲的媽媽可以跟孫女慶祝，自己亦帶囡囡到自己成長的地方，Inez即大讚Amber搭飛機時很乖，連空姐都讚她。