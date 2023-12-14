陳漢娜慘遭辱罵「賤女人」　沈殷怡笑對惡意攻擊

藝人陳漢娜和沈殷怡在ViuTV劇集《社內相親》中飾演閨密，坦言與MIRROR的Edan及Anson Lo拍攝親熱場面沒有壓力，Hanna不諱言拍劇後曾收惡意私信被罵「賤女人」，但相信非粉絲所為。

ViuTV新劇港版《社內相親》改編自同名韓國大熱浪漫愛情電視劇，由兩位女主角陳漢娜(Hanna)和沈殷怡(Shirley)夥拍MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)及呂爵安(Edan)主演。劇集播出後，其中最為人津津樂道的莫過於兩對CP，Anson Lo和Hanna、Shirley和Edan的親熱戲份。受訪時，兩女均表示與兩位人氣王拍攝親熱場面時沒太大壓力，不過Hanna就指知道Anson Lo有很多粉絲，所以在拍攝前多少有點緊張，而Shirley就大讚Edan、Anson Lo都是好對手，拍攝時劇組的氛圍很好。

她們又稱開拍初期沒有收到正式劇本，惟有反覆觀看韓版《社內相親》做足功課，Shirley自言接拍劇集前迷上了韓版的《社內相親》，已觀看該劇2、3次：「除咗因為冇劇本，自己拍戲經驗又好少，所以變咗好似睇得多啲就等於功課做得多啲咁。」

說到Hanna在拍攝時曾收到私信被罵「賤女人」，她表示沒有被這些留言打擊，反而一笑置之：「講嗰個唔係阿Lo啲fans，純粹覺得好搞笑，覺得佢花好多時間攻擊我，但唔知因為咩。」而Shirley亦表示由出道開始都總會收到一些惡意信息，這是無可避免，因此最重要是調整好個人心態：「善意嘅評論我哋會好想聽，但如果去到鬧，我哋只會一笑置之。」二人都讚Anson Lo和Edan的粉絲好窩心，會為她們打氣。

提到不少觀眾批評港版的造型、顏值都不及韓版，對此Hanna和Shirley笑言：「顏值及唔上就肯定，呢個唔係我哋能力範圍。」指劇組人員花了很大的努力將香港的元素加插在劇中，希望拍出一部屬於香港人的《社內相親》，引起共鳴。問到港版比韓版優勝之處，Hanna指她們只花了約2個月時間拍攝，而韓版共花了9個月時間：「我哋係跳拍，而佢哋係順拍，如果真係要比嘅話，我哋又可唔可以比較製作？香港同韓國嘅製作始終唔一樣。」透露兩個月的拍攝時間非常匆忙，一眾劇組人員都是捱更抵夜去拍攝，Hanna直言她在拍攝過程中因缺乏休息，導致患上感冒：「我真係覺得拍完套劇命都短幾年，因為我哋放工唔係真係返去休息，仲要溫習個劇本，準備第二日要拍嘅嘢。」認為如果觀眾能夠在觀看這部愛情喜劇時笑一笑，就已經是成功。

沈殷怡

服裝：bread n butter

陳漢娜

化妝：San Chan

髮型：Heitai Cheung