【是日通勝】

農曆十一月初三

癸卯年 甲子月 丁未日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、動土、安床

忌：理髮、成服、取魚

幸運方向：坐南向北

幸運數字：15、22、35

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

金牛座：好人有好報，宜趁順境多幫助有需要的人。

雙子座：愛情運稍遜，選擇拍拖對象須留意其人品。

巨蟹座：有遇人不淑的情況，擇偶要留意對方品行。

獅子座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

處女座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

天秤座：人緣佳非必然，要找機會報答對你好的人。

天蠍座：身心狀態佳，但工作運平平，要加倍小心。

人馬座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

山羊座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

水瓶座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

雙魚座：面對感情事不夠理智，試把眼光放遠一點。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）牛 易破財

鼠：投資運平平，作出決定前要考慮清楚。

牛：是日沖煞，容易受騙，破財風險極高。

虎：做事較衝動，有機會在無意間得罪人。

兔：事業運向好，個人才華可望盡情發揮。

龍：做事不宜着急，做好規劃才可增勝算。

蛇：工作要留意細節，粗心大意會有麻煩。

馬：有想法，有魄力，事業發展穩步向前。

羊：待人友善，可為事業發展累積印象分。

猴：桃花旺，單身者有很大機會墮入愛河。

雞：人際關係好，能與同事發揮合作精神。

狗：講多錯多！要明哲保身，高調易惹禍。

豬：精神抖擻，獲財神關照，得財冇難度。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：虎

生肖屬虎的朋友，於龍年為伏虎，龍為太歲為天子，猛虎伏藏於地，對獵物虎視眈眈，一躍飛撲，獵物到手，幸運之年。

老虎仔驛馬星動，有外出公幹，而外出工作收益比留在本港多，這因為有財祿之功勳。工作沒有外出之機會，可以於長假期到外地遊玩，有利龍年的運程，尤其這幾年疫情令大家困在香港太耐，在驛馬之年外遊，可加強財祿官祿這粒祿勳星。

甲辰年之甲木得祿在寅，所以寅虎就是甲木之祿位。祿是指官職之薪酬，也會在職場上加強功勳，特別配合在外工作之驛馬星。

老虎仔有三粒凶星，天哭，蒼天下雨，日月無光，似是蒼天不得時運。其實天要下雨，正常不過之事，但影響屬虎的朋友之情緒，勾起困於內心深處之鬱結，得不到釋懷，所以多外出運動散步，自然可解鬱悶。

吊客凶星，就是不太適合去殯葬有關之儀式，如果去了，會影響鬱悶之心結，若然必須要去，可以帶備百解一張，儀式完畢，再可用百解掃身。

天狗凶星，大忌觀看日食月食，觀賞日食月食之天文現象，很多人喜歡。屬虎的朋友不宜觀看為佳，免影響運程。祝：猛虎伏藏，躍撲獵物，豐盛而歸。