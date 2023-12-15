星玄｜黃宗澤驚現《新聞女王》大結局　與佘詩曼鬥戲留伏線

今日係12月15日，農曆十一月初三，宜祭祀、動土、安床。最旺嘅生肖係馬，你哋有想法、有魄力，事業發展穩步向前。今日幸運星係射手座，做事快靚正，遇到任何問題，都能應付自如。近年演藝事業發展得一帆風順嘅黃宗澤，就係射手座，佢喺上月播出嘅無綫台慶劇《叠影狙擊》中，親身拍攝唔少埋身肉搏及槍戰場口，搞到周身傷。不過努力亦有回報，呢套劇集好評不斷，喺內地於評分平台，有7分咁高。Bosco拍劇咁搏命，當然就天道酬勤，做咩都應付自如喇！

前日內地版《新聞女王》搶先播出結局篇，最為廣大網民驚喜嘅，必定係Bosco喺大結局尾聲突然出現，大派「彩蛋」；尤其是當中直言對阿佘有興趣，不禁令人懷疑係為續集留伏線。據知無綫將乘勝追擊開拍續集，一眾主角均有得留低，主線繼續由阿佘牽頭，聯同黃宗澤及譚俊彥上演兩男爭「女王」的戲碼！

今年45歲嘅小S徐熙娣，就係屬馬。6年冇演出嘅佢，今次挑戰拍攝大尺度劇集《此時此刻》，當中佢仲親身上陣拍攝情慾戲，同金馬影帝吳慷仁大戰3個回合，唔少網民睇完都話床戲太逼真。雖然小S貴為綜藝天后，但都勇於挑戰自己，事業更上一層樓！