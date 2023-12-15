2023娛圈大事件︱李玟周海媚殞落　欣宜失蹤惹全城關注

2023年娛樂圈掀起連串風波，天后李玟猝逝，死後更被翻出生前疑在內地皇牌節目《中國好聲音》遭受欺凌，事件一發不可收拾。香港方面，近年躍升成為樂壇頂流的姜濤及鄭欣宜亦相繼「出事」，姜濤捲咪嘴風波疑被「脫粉」，欣宜則傳抑鬱症發作突然銷聲匿跡。至於台灣，則爆發「#MeToo」風波，一線主持人黃子佼、台灣男神級炎亞綸及知名藝人陳建州等相繼被控性侵，不但惹上官非，黃子佼甚至疑不勝壓力輕生獲救，驚震全城。

第一名：天后、女神逝世

2023年有2位國際級天王天后離逝，分別是日本殿堂級歌手谷村新司和樂壇天后李玟，谷村新司因急性腸炎入院做手術病逝，終年74歲。谷村新司與中國特別有緣，許多作品被香港改編，像張學友的3遙遠的她》，便改編自他的《浪漫鐵道（蹉跎篇）》，經典歌《星》也曾獲關正傑和羅文改編。李玟數年前不幸患上抑鬱症及乳癌，長時間與病魔抗爭，今年7月於家中輕生，搶救無效，李玟離逝時年僅48歲，最令人惋惜，而今年剛巧是李玟出道30周年，在港舉行的喪禮，便有來自中港台大約500歌迷為她作最後送別。

而一代女神、有「最美周芷若」之稱的周海媚亦在12月突然病逝，有指她因血小板問題在北京家中暈倒昏迷，送院後經過幾小時搶救後，一度脫離危險期，可惜最終返魂乏術！另一位音樂界巨人顧嘉煇，年初於加拿大離逝，終年92歲，顧嘉煇的經典作品無數，與黃霑合作無間，像《獅子山下》、《上海灘》等，陪伴香港人成長。演視界的「一代笑匠」吳耀漢今年4月病逝，享年83歲，吳耀漢80年代拍攝的「福星電影系列」以及「吳耀漢攪攪震」都令人留下深刻印象，成為港人的快樂回憶。著名動作演員孟海今年10月不敵癌病離逝，終年65歲，至於效力無綫23年的溫裕紅，因乳癌離逝，終年54歲。

第二名：台灣Metoo風波

「#Metoo」風波今年吹到台灣娛樂圈，並愈演愈烈，波及多位藝人。這股風暴始於6月中台灣型男宥勝承認對女性工作人員揉胸、強吻、舔耳仔等性騷擾，之後爆出名主持黃子佼強吻及哄騙17歲少女影裸照，黃子佼拍片認錯後自殘送院，震驚台灣藝能界！

接着已出櫃的台灣歌手炎亞綸遭小鮮肉網紅耀樂指控於他16歲時強迫性交及偷拍二人性愛片，耀樂召開記者會時，炎亞綸戲劇性地現身並對耀鞠躬道歉，其後炎亞綸涉違反《兒少性剝削條例》被起訴。之後搞笑藝人NONO遭受害人「小紅老師」等20多位網民提告涉性侵。

最後台灣女星大牙（周宜霈）投下震撼彈，在社交網發千字文揭於2012年在香港出差時遭「黑人」陳建州硬闖房間欲霸王硬上弓，黑人對此發聲明否認，並向大牙提出民事訴訟及要求賠償1000萬台幣（252萬港元），及後更由民事改為刑事起訴，而大牙則於香港報案。

第三名：姜濤頂流位置被動搖

男團MIRROR成員姜濤今年11月擔任公開表演時被質疑咪嘴，事後他在社交平台連環反擊，還轉發一名女網民的貼文截圖，當中包括沒有打格的相片及名字，姜濤寫道：「抱歉真的忍不了！」事後該女網民遭到「姜糖」圍剿，雖然姜濤發文認衝動兼道歉，但被「網暴」的女網民則現身留言「身心快不行了」，姜濤為平息事件，再次向該女網民講對不起，稱會吸取教訓，並呼籲姜糖停止攻擊該女網民。而今年8月姜濤舉行個人演唱會期間，因身形暴脹，遭偶像羅志祥公開呼籲「少吃一點」，惟他像中了「不瘦降」，體形持續高企，至今仍是整隊MIRROR當中最圓潤的一個。

第四名：鄭欣宜忽然消失

「歌后」鄭欣宜在今年的音樂頒獎禮上橫掃各大獎項，事業如日方中之際，突然「有獎都唔攞」連續缺席港台及ViuTV頒獎禮外，連帶社交網都徹低消失，最驚嚇是傳經理人林珊珊及身邊好友一度跟她失聯。

網民對於她如墮「結界之謎」眾說紛紜，有傳她愛情至上要放棄事業，亦有指她跟經理人公司不和，還有扭公司「泵水」欲自組工作室，另有傳她抑鬱症復發才避見人，期間更誇張到誤傳死訊，要經理人急忙代她報平安。

直至欣宜「神穩」3個月後，終於在其外籍髮型師Benjamin的社交網中「現身」自唱自唱，不過當時只見她消瘦後的背影，惹人擔心其健康狀況。之後再陸續有網民於沙灘及西環食店野生捕鑊她，終於等足7個月，欣宜在好友許廷鏗的新歌MV《一場同學》終極蒲頭，已回復「圓」型的她狀態回勇，林珊珊更透露欣宜正式復工，將再活潑於幕前。

第五名：影后歌后離婚

2023年娛樂圈驚爆多對恩愛夫妻離婚消息，第一宗爆出的是年初，前「天王嫂」樂基兒被爆再次婚變，據悉，其實她在2022年已跟美籍商人老公簽字離婚，結束5年婚姻，兩人育有一子協議共同撫養。婚後到美國定居的樂基兒，失婚後已搬返香港居住，重操故業當模特兒。

金馬影后林嘉欣與結婚13年的導演袁劍偉在年中離婚，他們向來是圈中模範夫妻兼育有兩個女兒，故消息相當震撼。之後有消息指雙方因性格不合、管教女兒方式及金錢糾紛而不歡而散。

去到年尾「分訊」震撼彈莫過於「國際章」章子怡與內地搖滾天王汪峰離婚，兩人育有一對子女，結束8年婚姻關係，外間皆感可惜。離婚傳聞眾說紛紜，有傳男方偷食嫩模鑄成大錯，亦又指跟賭博有關。其後兩人以正視聽，發聲明指分開並不代表辜負或背叛，間接否認出軌之說，並指兩人將共同撫養子女。緊接的還有台灣歌手徐若瑄，早因捲入王力宏出軌風波而傳出婚變的她，雖然曾力保與老公感情不變，但最終還是未能走到盡頭，結束9年婚姻。

第六名：生BB

2023年多位靚太趕住做媽媽，先有台灣女星任家萱（Selina）經歷火燒及離婚後，終於與小7歲圈外男友「小徐」誕下兒子「小腰果」，一索得男，生產時還有兩位好姊妹田馥甄（Hebe）及陳嘉樺（Ella）陪伴在側，生命被愛所填滿。而42歲的朱慧敏與養和醫院心臟科醫生丈夫陳良貴結婚兩年後，今年亦造人成功誕下一女，女兒很愛笑，成為她的愛笑小天使。而圈中模範夫婦張寶兒和袁偉豪，結婚3年終交出生仔成績表，兒子「袁咕碌」遺傳了演藝細胞，表情多多，如袁偉豪2.0。至於孫慧雪（雪雪）今年成為第二任媽咪，原育有1子的她，今年再添一子，次子出世重達9磅，故取名「肉肉哥」，湊成四口幸福之家。

第七名：結婚

今年正值雙春兼潤月，圈中不少愛侶都選擇拉埋天窗，當中最受關注的，莫過於黃心穎失驚無神入紙，申請與鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚。一向高調的心穎於10月尾，選擇於元朗搞簡單戶外婚宴，僅邀請少部分親友出席，見証自己的人生大事﹗心穎快刀斬亂麻，成功「超前」12月舊愛馬國明迎娶湯洛雯，而兩人被追問心穎結婚時，則大方送上祝福。

另外，陳家樂與連詩雅、何超蓮與竇驍，以及劉心悠、陳嘉慧、何依婷及黃智雯等圈中靚女，亦相繼宣布婚訊及完婚，可喜可賀﹗而11月林德信突然與圈外女友低調舉行婚禮，女方被指肚凸凸，故被推測「雙喜臨門」，而AGA江海迦7月時突被踢爆與「的士邦」鄭子邦戀情，當時甚至有傳二人已秘婚，唯女方一直堅稱未行禮，但稱呼鄭子邦為未婚夫。

第八名：Baby被封殺

內地女星楊穎（Angelababy)在今年9月底前往巴黎參加時裝周期間，就被拍到趁空檔入場觀賞BLACK PINK成員Lisa「19禁」歌舞騷演出，被指鼓吹色情而引來大批內地網民瘋狂抨擊，不但出現脫粉潮，更傳出她多個社交平台被封。而11月又再注銷了由Angelababy成立的AB Capital創投基金旗下的寧波星鎏股權投資中心企業，宣稱注銷原因為是決議解散。

第九名：楊紫瓊梁朝偉得獎成華人之光

現年61歲的演員楊紫瓊，於今年奧斯卡頒獎禮上，憑主演電影《媽的多重宇宙》擲下影后寶座，更成為「史上首位華人影后」。同齡梁朝偉除獲得威尼斯影展頒發「終身成就金獅獎」之餘，更勇奪「第16屆亞洲電影大獎」、以及「第36屆中國電影金雞獎」影帝。68歲周潤發則獲韓國第28屆𨥏山展「亞洲電影人獎」。幾位重要電影人得獎時，引起全城熱話。

第十名：方力申女友捲性侵

藝人方力申女友葉萱（Maple Yip），今年初以受害人身份揭開韓國攝理教教主鄭明析的真面目。Maple在紀錄片《以神之名：信仰的背叛》透露被鄭明析性侵，並於4月曾到韓國出庭作證。據韓國傳媒報道，鄭明析被指控在2018年2月至2021年9月期間，多次強姦和性侵兩名攝理教女性信徒，並猥褻另一名韓國女性信徒。在法庭聽證會上，韓國檢察官正在尋求對鄭明析判處30年監禁，要求鄭明析接受500小時的性治療計劃，並要求他戴腳踝監視器20年。