新聞女王︱車婉婉挑戰Man姐氣場：每日開工好期待

台慶劇《新聞女王》前晚劇情說到車婉婉飾演的SNK News前台柱主播華姐身上。之前以Man姐（佘詩曼飾）手下敗將身份閃現回憶片段的她，獲方太（龔慈恩飾）欽點回歸SNK News免Man姐一人獨大；而華姐亦似乎對SNK News副總監一職虎視眈眈，誓要與Man姐一爭長短。

以勝利者姿態回歸的華姐一出場即霸氣盡現，眼見吳業坤遲到，華姐即訓示：「做新聞準時已經係遲到，係要早到做好準備工夫，你遲到仲大模廝樣彈入嚟咩態度？」、「依家新聞嘅水平真係跌到落谷底」、「做新聞唔容許唔小心，我哋追求 Precision！精！準！」之後華姐與Man姐正式交鋒，二人先以凌厲眼神及饒有深意笑容過招，等到正式開會時華姐才真正「嚟料」：「阿Man呀，我哋呢啲Old School人，用慣紙同筆㗎，同我印個Hard Copy呀！A3喎」、「地皮呢啲有乜好報？新聞依家點解唔好睇呀？因為缺乏國際視野」、「佢哋（觀眾）要乜我哋就畀乜咩？做雞呀依家？我哋係新聞工作者我哋負責帶領觀眾、教育觀眾嘅。」當華姐說到「做雞呀依家」，一直在旁食花生的飛爺（鄧智堅飾）及佐治（馬國明飾）即時九秒九對望再忍笑，飛爺更笑到要大力抿嘴唇死忍，相當抵死！而華姐要求Rundown要A3 Size上亦掀起不少熱議。

車婉婉再次登場即贏盡好評，網民大讚她飾演的華姐霸氣非常、拍得上Man姐，加上對白句句啜核精警，令網民看得過癮：「車婉婉氣場好勁，華姐呢個角色好啱佢」、「華姐好正，好搞笑」、「戰地記者嗰幕好得，好似記者。」對於網民正評角色，婉婉感激大家支持及欣賞，她笑言沒有刻意為角色經營氣場，只是順着感覺、監製鍾澍佳指示去演；談到與阿佘合作，婉婉坦言過程非常享受：「阿佘好戲呀，一路都好期待同佢合作，雖然今次同佢唔係合作好多場戲，但每一場都好濃郁，所以我每一日開工都好期待。同阿佘演戲過程非常享受，因為大家之間交流得好好，真係好開心好開心。所以今次演出雖然唔係好多集數，但好難忘。」